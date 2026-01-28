Κώστας Καραφώτης: «Ήρθες εσύ και η νύχτα γέμισε φως» - Έγινε μπαμπάς (φωτό)

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου έγιναν γονείς και εδώ και λίγες ώρες κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους μωράκι, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την είδηση έκανε γνωστή ο τραγουδιστής με αναρτήσεις που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram. Συγκεκριμένα δημοσίευσε μια φωτογραφία με ροζ μπαλόνια και τη συνόδευσε με τους στίχους «Ήρθες εσύ και η νύχτα γέμισε φως» από το τραγούδι του «Ήρθες εσύ». Τώρα πλέον σε dad mode, όπως δηλώνει και ο ίδιος αναλαμβάνει χρέη μπαμπά και ετοιμάζεται να ζήσει την πατρότητα στο φουλ!

Love story με happy end

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης. Έκτοτε ζούσαν ευτυχισμένοι κάνοντας ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας και περιμένοντας το μικρό τους θαύμα που θα ερχόταν για να συμπληρώσει την αγάπη τους.

Πριν από λίγο καιρό ο τραγουδιστής είχε πει σε συνέντευξή του. «Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω, είναι πιο δύσκολο προφανώς. Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει, αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση. Θα είμαι μέσα στον τοκετό».