Κώστας Καραφώτης: Δεν βλέπει την ώρα να κρατήσει αγκαλιά την κόρη του

Λίγος καιρός απομένει ακόμα ώσπου ο Κώστας Καραφώτης και η γυναίκα του, Κάτια Μάνου, να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδάκι. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” πως περιμένουν κοριτσάκι και πως θα βρίσκεται μέσα στην αίθουσα τοκετού για να βιώσει το θαύμα της γέννησης μαζί με την αγαπημένη του.

«Η σύζυγος μου διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω. Είναι πιο δύσκολο προφανώς. Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει, αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση. Θα είμαι μέσα στον τοκετό».

Fit μέχρι τον τοκετό

Καραφώτης και Μάνου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης και έκτοτε ζουν ευτυχισμένοι περιμένοντας το μικρό θαύμα που θα συμπληρώσει την αγάπη τους.

Πριν από μερικές ημέρες η Κάτια πήγε να δει τον αγαπημένο της στην πρεμιέρα του μαγαζιού όπου εμφανίζεται στον Πειραιά και μοιράστηκε τις σκέψεις της στο Instagram: «Και εμείς στον 8ο έχουμε ψυχή για night out! Καταρχήν πολύ σας ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα και κατά δεύτερον ήρθαμε να απολαύσουμε ένα από τα πιο ωραία μουσικά προγραμματα αυτής της σεζόν».

Πάντως η γυμνάστρια προσέχει πολύ τη διατροφή της και ασκείται όσο μπορεί, γι’ αυτό και το ζόρι μπορείς να διακρίνεις την κοιλίτσα της.