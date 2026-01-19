Κώστας Δόξας: «Με πήρε η μπάλα στο YFSF - Για ένα εξάμηνο ήμουν τελείως στον πάγο»

«Δεν ξέρω ακόμα κάτι για το YFSF, δε μου έχει γίνει κάποια πρόταση. Το τελευταίο YFSF δε μου άφησε κάποια γεύση, ήταν άγευστο γιατί πέρασα και δεν ακούμπησα» είπε αρχικά στις δηλώσεις του στην εκπομπή Breakfast @Star ο Κώστας Δόξας απαντώντας στις φήμες που ακούγονται τον τελευταίο καιρό και που τον θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά.

Μιλώντας για το πώς είχε αντιμετωπιστεί στο τηλεοπτικό show μετά την καταγγελία της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση για ενδοοικογενειακή βία, σε σχέση με την αντιμετώπιση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την καταγγελία για ανήθικες προτάσεις σε συνεργάτη του, ανέφερε: «Ήταν διαφορετική η ένταση του περιβάλλοντος και του τι επικρατούσε εκείνη την εποχή και αυτό δυστυχώς με καταδίκασε. Καλό είναι να κρίνουμε πράγματα που γνωρίζουμε. Τον Γιώργο, επειδή τον ξέρω προσωπικά και ως επαγγελματία και ως άνθρωπο, έχω πάει σπίτι του, θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς ανθρώπους που έχουμε σε αυτή τη δουλειά.

φωτογραφία NDP

Δε θα πω ότι εγώ αδικήθηκα, ήταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα τόσο έντονη και στα κόκκινα εκείνο το διάστημα, που απλά με πήρε η μπάλα. Είναι αρκετά στενάχωρο. Ειδικά όταν κάτι σε καταδικάζει και δε σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς, γιατί εγώ για ένα εξάμηνο ήμουν τελείως στον πάγο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση.

Επίσης, δεν περιμένω όταν θα υπάρξουν αποφάσεις να γυρίσει κάποιος να μου πει συγγνώμη. Αυτά έχον γράψει, έχουν γίνει. Θα δούμε την πορεία. Αν είμαι καλός μπαμπάς, θα ρωτήσετε την κόρη μου».