Κώστας Δόξας: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την καταδίκη - «Να προσέχουμε τους συντρόφους που επιλέγουμε»

Ο Κώστας Δόξας επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη όπου βρισκόταν για να παραβρεθεί στη δίκη για ενδοοικογενειακή βία, στην οποία ήταν κατηγορούμενος και η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» τον πέτυχε στο αεροδρόμιο όπου μίλησε για πρώτη φορά με την εις βάρος του καταδικαστική απόφαση.

«Έχω να δηλώσω, είναι κάτι πολύ γενικό. Να προσέχουμε τους συντρόφους που επιλέγουμε και αν ποτέ κάποιος άντρας -στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον- φάει ξύλο να το δηλώνει. Έχω κάνει ήδη έφεση. Προφανώς και δεν αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτό και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Νομίζω τα είπα όλα». Αναφερόμενος στην απόφαση του OPEN και του Νίκου Κοκλώνη να τον θέσουν εκτός «J2US», ο Δόξας σχολίασε: «Τι να πω; Δεν είναι δική μου ανακοίνωση».

Υπενθυμίζουμε πως η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή, Μαρία Δεληθανάση, τον κατηγόρησε πώς την είχε χτυπήσει και το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων πρέπει να εκτίσει τους τρεις μήνες. Ο Δόξας άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αναμένεται συνέχεια.

«Να σχολιάσω την απόφαση δικαιοσύνης;»

Ο Σταμάτης Φασουλής, κριτής στο σόου «J2US» κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση της απομάκρυνσης του Δόξα από το σόου στην κάμερα της εκπομπής «Happy day», όμως απέφυγε να πάρει θέση. «Δεν θέλω να το σχολιάσω, το σχολιάζετε εσείς. Τι να πω; Έγινε κάτι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Εντάξει. Τι να πω; Να σχολιάσω την απόφαση δικαιοσύνης; Όχι».