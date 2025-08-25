«Τουρκόσπ... Φειδία»: Το αιχμηρό πανό των οπαδών του ΑΠΟΕΛ για τις αναφορές στον Γρηγόρη Αυξεντίου

Σάλο έχουν προκαλέσει στην Κύπρο οι πρόσφατες αναφορές του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, σύμφωνα με τις οποίες ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτοκτόνησε.

Χαρακτηριστική ήταν η κίνηση των οργανωμένων φίλων του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι ανάρτησαν πανό με το μήνυμα «Τουρκόσπορε Φειδία, της Κύπρου η ντροπή».

Το συγκεκριμένο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ να αναμετράται με την Freedom24 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στο στάδιο «Αμμόχωστος».

Εκεί, οι οργανωμένοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ αντέδρασαν δημόσια, αναρτώντας πανό με ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς το πρόσωπο του Κύπριου ευρωβουλευτή.

Φωτ.: philenews.com

Η οργή των οπαδών πυροδοτήθηκε από όσα ειπώθηκαν στο τελευταίο του διαδικτυακό Podcast, όπου αναφορές για τον ήρωα της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου, χαρακτηρίστηκαν ως άκρως προσβλητικές. Το περιεχόμενο εκείνης της εκπομπής προκάλεσε έντονη κατακραυγή και ευρύτατες αντιδράσεις στην κυπριακή κοινωνία, με τους γαλαζοκίτρινους να στέλνουν το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα από τις κερκίδες.

Η ανακοίνωση της κυπριακής Αστυνομίας

Στην επίσημη ανακοίνωσή της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Την 24/8/2025 διεξάχθηκε στο στάδιο ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Freedom 24 Krasava ΕΝΥ · ΑΠΟΕΛ. Πριν την έναρξη του αγώνα έγινε ανάρτηση ενός πανό στην κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ, το περιεχόμενο του οποίου είχε υβριστικό φρασεολόγιο.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση που αφορά αδίκημα Απαγόρευση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθημάτων ή συμβόλων κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (48(I)/2008).

Λήφθηκαν πλάνα από το ΚΚΒΠ του σταδίου και γίνονται εξετάσεις για ταυτοποίηση των στοιχείων των προσώπων που προχώρησαν στην διάπραξη του αδικήματος».