Ποια είναι η εντυπωσιακή ρεπόρτερ Καταρίνα Kλάινφελτ, που έκανε την γκάφα της χρονιάς

Η Βέρντερ Βρέμης ηττήθηκε με 4-1 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην πρεμιέρα της Bundesliga, με ένα στιγμιότυπο μετά το τέλος του αγώνα να γίνεται viral.



Ο αρχηγός της Βέρντερ, Μάρκο Φριντλ, κλήθηκε να μιλήσει στη flash interview, έχοντας λίγο νωρίτερα ανταλλάξει φανέλα με τον πρώην συμπαίκτη του, Μίκαελ Ζέτερ. Έτσι, εμφανίστηκε μπροστά στην δημοσιογράφο με τη φανέλα της Άιντραχτ.



Η ρεπόρτερ που τον περίμενε δεν τον αναγνώρισε και, βλέποντάς τον με τα χρώματα της ομάδας της Φρανκφούρτης, τον ρώτησε χαμογελαστή αν είναι ικανοποιημένος με τη μεγάλη νίκη της ομάδας του! Ο Φριντλ ήταν και αμήχανος και ενοχλημένος και της απάντησε: «Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις».



Έτσι, η λαμπερή δημοσιογράφος του Sky Sports, Kαταρίνα Kλάινφελτ, έγινε viral μετά το τραγικό λάθος της σε ζωντανή μετάδοση για το οποίο απολογήθηκε λίγο αργότερα.



«Η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη και ενοχλητική. Έκανα συνέντευξη με τον Μάρκο, είδα τη φανέλα της Άιντραχτ και για μια στιγμή απλώς... έκανα εντελώς λάθος. Ελπίζω ο Μάρκο να χαμογελάσει γι' αυτό μετά από μερικές μέρες» παραδέχθηκε η 34χρονη δημοσιογράφος.

Διαβάστε αναλυτικά στο Athletiko.gr