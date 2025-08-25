Αιφνίδιος θάνατος για τον Κρίσταν Ρικάρντο Ντα Κόστα

Σε ηλικία μόλις 42 ετών, ο Κρίσταν Ρικάρντο Ντα Κόστα, έφυγε από τον κόσμο και δε βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας.



Ο πρώην ποδοσφαιριστής, ήταν γνωστός στον αθλητισμό της χώρας μας από το πέρασμά του άλλοτε από τον Άρη, τον Πανιώνιο και τον Θρασύβουλο. Ο Ντα Κόστα απεβίωσε κατά τη διάρκεια διακοπών του στη Σαντορίνη.



Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τοπικά Μέσα, δίχως κάποια δεδηλωμένη αιτία, ο Ντα Κόστα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.



Οι γιατροί εκεί, έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του σε μονάδα καλύτερα εξοπλισμένη, δίχως να μπορούν να προχωρήσουν σε κάποια διάγνωση ακόμα.



Έτσι, ευθύς αμέσως αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή του και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου και απεβίωσε λίγο αργότερα έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Οι προσπάθειες των ανθρώπων του νοσοκομείου να τον επαναφέρουν, δεν είχαν επιτυχία.