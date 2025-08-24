ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0: Ο Ντεσπόντοφ έδωσε τη νίκη στον «δικέφαλο του βορρά» και τώρα σειρά έχει η Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί στη φετινή Stoiximan Super League, επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ Novibet σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα. Το χρυσό γκολ για τους Θεσσαλονικείς σημείωσε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά το φτωχό 1-0, ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που ανεβάζει την ψυχολογία της ομάδας ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Ριέκα για τα playoffs του Europa League. Από την πλευρά της ΑΕΛ, ξεχώρισε ο τερματοφύλακας Νίκος Μελίσσας, ο οποίος με τις σωτήριες επεμβάσεις του κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα. Στο παιχνίδι έκανε ντεμπούτο με την ασπρόμαυρη φανέλα και ο Γιακουμάκης.

To ματς

Ο «δικέφαλος του βορρά» και οι «βυσσινοί» μπηκαν δυναμικά στο παιχνίδι με το σύνολο του Γιώργου Πετράκη να μην δείχνει διάθεση να κλειστεί πίσω πιέζοντας ψηλά την αμυντική τετράδα του ΠΑΟΚ, προκειμένου να τους οδηγήσει σε εύκολα λάθη, κλέβοντας μπάλες. Η πρώτη φάση στον αγώνα ήρθε στο 6λεπτό με τον Τσάλοφ να περνάει κάθετη πάσα για τον Ζίβκοβιτς και τον Μελίσσα να τον σταματάει. Γρήγορα όμως η ΑΕΛ είχε την δική της απάντηση ένα λεπτό αργότερα με τον Μούργο να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ και να πατάει τη μεγάλη περιοχή αλλά το σουτ από επιχείρησε από πλάγια θέση, δεν δημιούργησε πρόβλημα στο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος μπλόκαρε τη μπάλα.

Το σκηνικό μετά το πρώτο 15λεπτό άρχισε να αλλάζει με τους παίκτες τους Ραζβάν Λουτσέσκου να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, με κατοχή στο 70% και τους παίκτες της ΑΕΛ να δυσκολεύονται να κρατήσουν μπάλα και να μην μπορούν να περάσουν με ευκολία το πρώτο μισό του γηπέδου. Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς είχαν τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία στο 25λεπτό, όταν μετά από μακρινό σουτ του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Ζίβκοβιτς στην επαναφορά με εξουδετερωμένο τον γκολκίπερ πλάσαρε εκτός εστίας.

Το ημίχρονο έκλεισε με 75% κατοχή της μπάλας για την ομάδα του Λουτσέσκου και 9-2 (3-1 εντός εστίας) τελικές υπέρ του ΠΑΟΚ, με την Λάρισα να είναι κλεισμένη στα μετόπισθεν και να μην μπορεί να βγει από τα καρέ της και τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταλαιπωρεί συνεχώς την άμυνα της θεσσαλικής ομάδας.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι στα γκάζι στο δεύτερο μέρος και με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος αντικατέστησε το νεαρό Χατζίδη στην ανάπαυλα, άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα από τον Δεληγιαννίδη, «έσπασε» την μπάλα στον Βούλγαρο που με υποδειγματικό σουτ στην κίνηση με το αριστερό έκανε το 1-0 για τον «δικέφαλο του βορρά».

Eurokinissi

Οι παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου αμέσως μετά το προβάδισμα που πήραν στην αναμέτρηση προσπάθησαν να διαχειριστούν το παιχνίδι χωρίς να αφήνουν χώρους στους «βυσσινοί», μειώνοντας ταυτόχρονα τα αμυντικά και επιθετικά ρίσκα. Η πρώτη ευκαρία για την Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 66λεπτό με τον Γιούση να επιχειρεί ένα πολύ μακρινό σουτ, με τον Τσέχο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Δύο λεπτά αργότερα, οι Θεσσαλονικείς είχαν δύο συνεχόμενες μεγάλες ευκαιρίες, με το δυνατό μακρινό σουτ του Μεϊτέ να φεύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μελίσσα, ενώ ίδια κατάληξη είχε και η διπλή χαμένη ευκαιρία του Γιακουμάκη.

Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ στο παιχνίδι ήρθε στο 75', με τον Μούργου να βγαίνει στην αντεπίθεση και με σουτ εντός περιοχής να στέλνει τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ όμως συνέχισε να είναι φανερά ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο, να πατάει συνεχώς περιοχή και να απειλεί την εστία των Θεσσαλών έχοντας και άλλες ευκαιρίες προκειμένου να αυξήσει την διαφορά στα δύο γκολ υπερ του, όμως ο εξαιρετικός Μελίσσας είχε εκ νέου απάντηση στα σουτ των Τάισον και Καμαρά με το τελικό 1-0 να παραμένει έως το τέλος.