Ο Ζαφείρης έρχεται Θεσσαλονίκη για το μεγάλο deal με τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία μεταγραφή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Χρήστος Ζαφείρης, διεθνής μέσος με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, θα βρεθεί τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας θεωρείται από τις πιο δαπανηρές που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο ΠΑΟΚ, με το ποσό να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν προβλεφθεί και μπόνους απόδοσης. Η μοναδική εκκρεμότητα σχετίζεται με το ποσοστό μεταπώλησης που θα διατηρήσει η τσεχική ομάδα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στην οριστική συμφωνία.

Αρχικά είχε συζητηθεί ο Ζαφείρης να παραμείνει στη Σλάβια έως τον Ιανουάριο, ωστόσο υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να μετακομίσει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, εφόσον η ομάδα του βρει τον αντικαταστάτη του. Σε κάθε περίπτωση, η μεταγραφή του θεωρείται ήδη ιστορική για τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτυπώνει τη διάθεση της οικογένειας Σαββίδη να επενδύσει δυναμικά και να δώσει στην ομάδα την ποιότητα που χρειάζεται για να κάνει το επόμενο βήμα.

Με την απόκτηση του Ζαφείρη, ο ΠΑΟΚ ενισχύει σημαντικά τον άξονά του και στέλνει μήνυμα σε Ελλάδα και Ευρώπη ότι στοχεύει ψηλά.