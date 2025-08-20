ΠΑΟΚ: Οριστική συμφωνία με Σλάβια για τον Χρήστο Ζαφείρη – Τον Ιανουάριο στον «Δικέφαλο»

Σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη κατέληξε ο ΠΑΟΚ, μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα διαπραγματεύσεων και μεταβαλλόμενων δεδομένων. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» άσκησε έντονη πίεση προς την τσεχική ομάδα και τελικά απέσπασε τη θετική της απάντηση, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή.

Παρότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία,η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα. Ο Έλληνας διεθνής μέσος θα ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενισχύοντας το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου στο δεύτερο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο λόγος για τη χρονική μετάθεση της μετακίνησης αφορά στην αδυναμία της Σλάβια να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του Ζαφείρη. Όπως είχε αναφέρει και ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, η αποχώρηση του Έλληνα χαφ αυτή τη στιγμή θα δημιουργούσε σημαντικό κενό στη μεσαία γραμμή της ομάδας της Πράγας.

Η μεταγραφή θα κοστίσει στους «ασπρόμαυρους» το «αστρονομικό» ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον Ζαφείρη την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.