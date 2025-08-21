Live o αγώνας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ριέκα για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Κροατία για να αντιμετωπίσει τη Ριέκα (21/8, 21:45) στον πρώτο αγώνα των playoffs του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε χαρακτήρα στον προηγούμενο γύρο, προκρίθηκε απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ με γκολ του Μαντί Καμαρά στις καθυστερήσεις και ενισχύθηκε με τον Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Τραυματίες παραμένουν ο Τάισον και οι Πέλκας - Σορετίρε, αλλά επιστρέφει ο Ντεσπόντοφ.

Η Ριέκα από την πλευρά της έδειξε αποφασιστικότητα, ανατρέποντας την ήττα από τη Σέλμπουρν με 3-1 στον επαναληπτικό και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα playoffs, με σκόρερ τους Φρουκ, Τιάγκο Ντάντας και Όρετς. Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί το άγχος και να χτίσει ισχυρό προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς στην Τούμπα.



Οι συνθέσεις:



ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.



Ριέκα: Ζλόμισλιτς, Λασίτσκας, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Ντέβεντακ, Ντάντας, Πέτροβιτς, Γιάνκοβιτς, Μεναλό, Εντοκίτ, Φρουκ







Δείτε λεπτό προς λεπτό την έκβαση του ματς στο Athletiko.gr.