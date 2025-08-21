Ριέκα - ΠΑΟΚ 1-0: Ηττήθηκε αλλά το Europa League περνάει από την... Τούμπα

Ο Δικέφαλος αντιμετώπισε μια σαφώς πιο έτοιμη ομάδα με πολλά περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, γνώρισε την ήττα με 1-0 (39΄Μέναλο) και θα τα δώσει όλα για όλα για την πρόκριση στην League Phase του Europa League την επόμενη Πέμπτη (28/8) στη Θεσσαλονίκη.

Έμεινε πίσω στο σκορ αλλά έδειξε πιο έτοιμος από τη περασμένη βδομάδα



Η Ριέκα μπήκέ ελαφρώς καλύτερα στο ματς και μόλις στο 7ο λεπτό βρήκε τη πρώτη μεγάλη στιγμή της, με τον Φρουκ να δοκιμάζει σουτ έξω από την περιοχή και τον Παβλένκα να αποκρούει.



Στο 20΄ ο ΠΑΟΚ αγγίζει το γκολ, όταν οι Κωνσταντέλιας και Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνεργάζονται εντυπωσιακά, η μπάλα φτάνει στον Ιβανούσετς και το σουτ του καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι! Οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν σαφώς καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τα δύο παιχνίδια κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα (21΄) ο Οζντόεφ δοκιμάζει ωραίο συρτό σουτ, με τον Ζλόμισιτς να μπλοκάρει.





Στο 39΄ η Ριέκα άνοιξε το σκορ, ο Φρουκ εκτελεί το φάουλ και ο Μέναλο με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τους Κροάτες.



Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με αρκετές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, όμως η Ριέκα πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 1-0.



Δεν έβγαλε σοβαρή αντίδραση

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 56΄, όταν ο Κωνσταντέλιας επιχείρησε εντυπωσιακό πλασέ, με την μπάλα να περνάει μόλις άουτ.





Το ματς στο τελευταίο μισάωρο δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις , τα πόδια είχαν βαρύνει και ο ΠΑΟΚ είχε ξεμείνει από ιδέες κυρίως επιθετικά. Οι Κροάτες εκμεταλλεύτηκαν την αγωνιστική τους ετοιμότητα και την έδρα του και πάνε στην Τούμπα με αβαντάζ ενός γκολ.



Οι συνθέσεις:



Ριέκα: Ζλόμισλιτς, Λασίτσκας, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς Ντέβεντακ, Ντάντας (Ιλίνκοβιτς 75’), Πέτροβιτς, Γιάνκοβιτς, Μέναλο (Τσοπ 62’), Εντοκίτ (Μπούτιτς 75’), Φρουκ (Μπογκόγιεβιτς 85’).



ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι (Σάστρε 60’), Μεϊτέ, Οζντόεφ (Καμαρά 60’), Ιβανούσετς (Χατσίδης 60’), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (Μύθου 75’).









