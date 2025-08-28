«Μαύρη γάτα» για τους Κροάτες ο ΠΑΟΚ: Το απίστευτο στατιστικό του «δικεφάλου του βορρά»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ριέκα σήμερα ( Πέμπτη 28/8, 20:30) με στόχο την πρόκριση, αλλά και την επιβεβαίωση μιας ιδιότυπης παράδοσης. Ο δικέφαλος μπορεί να δυσκολεύεται στα πρώτα παιχνίδια με κροατικές ομάδες, όμως στο τέλος πάντα χαμογελάει. Αυτό ακριβώς καλείται να κάνει και τώρα.

Η ιστορία των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με ομάδες της Κροατίας έχει ένα κοινό μοτίβο: τον δύσκολο πρώτο αγώνα και την πανηγυρική ανατροπή- πρόκριση στη συνέχεια . Στις τέσσερις προηγούμενες περιπτώσεις, ο «Δικέφαλος» δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πρώτο ματς, όμως σε όλες τις ρεβάνς βρήκε τον τρόπο να επιβληθεί και να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Απέναντι σε Λοκομοτίβα και Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί στην Κροατία, για να έρθει όμως στην Τούμπα και να κάνει δύο μεγάλες ανατροπές με σκορ 6-0 και 5-1 αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τις αναμετρήσεις με τις άλλες δύο μεγάλες δυνάμεις της χώρας, Ριέκα και Χάιντουκ, οι Θεσσαλονικείς είχαν μείνει στην ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι, για να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση στη ρεβάνς, με νίκες 0-2 και 3-0.

Η ήττα με 2-1 από τη Ριέκα στο πρώτο παιχνίδι φαίνεται να... ευθυγραμμίζεται με αυτή την παράδοση, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους ίδιους τους Κροάτες. Ο τερματοφύλακας της Ριέκα, Μάρτιν Ζλόμισλιτς, αλλά και τα κροατικά ΜΜΕ αποκάλεσαν τον ΠΑΟΚ «μαύρη γάτα» για το ποδόσφαιρό τους, ευχόμενοι να τελειώσει αυτή η «κακή παράδοση» για εκείνους.

Πλέον, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να... συνεχίσει την παράδοση και να κάνει την ανατροπή στην Τούμπα, προκειμένου να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά οι προηγούμενες αναμετρήσεις: