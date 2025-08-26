ΠΑΟΚ: Επίσημο το «μπαμ» με Ζαφείρη - Παρουσίαση-έκπληξη με Μελά [vid]

Η αναμονή τελείωσε και ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επέλεξε έναν πρωτότυπο και θεαματικό τρόπο για να συστήσει το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, καθώς στο βίντεο της παρουσίασης εμφανίστηκε ο γνωστός τραγουδιστής Ζαφείρης Μελάς, δημιουργώντας έναν ευρηματικό συνδυασμό που ξεχώρισε.

Η ανακοίνωση του Δικεφάλου του Βορρά προκάλεσε αίσθηση στα social media, καθώς οι φίλοι της ομάδας υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την επισημοποίηση της μεταγραφής. Ο Ζαφείρης θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο ΠΑΟΚ ποντάρει πολλά στις ικανότητές του, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία γραμμή του ενόψει της νέας σεζόν.



