ΠΑΟΚ-Ριέκα 5-0 : Την «χόρεψε» στην κατάμεστη Τούμπα και πέρασε στο Europa League [vids]

Ο Δικέφαλος ήταν αυτός που έπρεπε από το πρώτο λεπτό κόντρα στη Ριέκα, δεν της άφησε περιθώριο ούτε να υπερασπιστεί το υπέρ της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία, την κέρδισε με 5-0 (12' Μεϊτέ, 25' Κωνσταντέλιας, 56' Τσάλοφ, 77' Γιακουμάκης, Πέλκας 89') και περιμένει να μάθει αύριο τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League.



Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι , προειδοποίησε την Ριέκα με μία κεφαλιά του Οζντόεφ στην εστία στο 6ο λεπτό και την «τιμώρησε» στο 12ο όταν ο Μεϊτέ κέρδισε την άμυνα των φιλοξενούμενων στον αέρα έπειτα από κόρνερ του Ζίβκοβιτς κάνοντας το 1-0.

Η απάντηση των Κροατών ήρθε δέκα λεπτά αργότερα όταν ο Τόνι Φρουκ με άμεση εκτέλεση με το αριστερό σημάδεψε το αριστερό κάθετο δοκάρι του Παβλένκα. Στο 25ο λεπτο, ο Μεϊτέ έδωσε την πάσα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος «χόρεψε» ολόκληρη την άμυνα της Ριέκα με εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια και με υποδειγματικό τελείωμα έγραψε το 2-0, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στον Δικέφαλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 56' , ο ΠΑΟΚ βρήκε το τρίτο τέρμα που του «κλείδωσε» την πρόκριση. Μια τραγική αντίδραση της άμυνας της Ριέκα, έφερε την μπάλα από το πουθενά στα πόδια του Κωνσταντέλια , εκείνος την έσπασε στον Τσάλοφ ο οποίος δεν είχε κανένα θέμα να κάνει το 3-0.



Στο 71' ο Μαϊστόροβιτς τράβηξε τη φανέλα του Γιακουμάκη, αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τη ομάδα του με παίκτη λιγότερο, κάνοντας ακατόρθωτο πλέον το έργο... πρόκρισης για την Ριέκα. Στο 77' ο Γιακουμάκης με μία ωραία προσωπικής ενέργεια , άδειασε με μία τρομερή λόμπα τον αμυντικό και τελείωσε τη φάση από δύσκολη γωνία για το 4-0.

Στο 89' , ο Πέλκας μπήκε και αυτός στον «χορό» των γκολ. Η πάσα του Τάισον κόντραρε και... έβγαλε φάτσα με το τέρμα τον Πέλκα που δεν δυσκολεύτηκε για το 5-0 , όπου ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του ματς.







Οι συνθέσεις:





ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ (69΄Τάισον), Κωνσταντέλιας (79′ Πέλκας), Ζιβκοβιτς, Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης)

Ριέκα: Σλόμισλιτς, Ντέβετακ, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Ντάντας (75′ Χούσιτς) , Πέτροβιτς, Όρετς (60′ Μπούτιτς) , Λασίσκα,Φρουκ (84′ Μπόγιεβιτς), Μέναλο (60′ Τσοπ) , Γιάνκοβιτς.