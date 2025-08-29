ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοι του «δικέφαλου του βορρά» στη League Phase του Europa League

Η αντίστροφη μέτρηση για την ευρωπαϊκή σεζόν του ΠΑΟΚ ξεκίνησε, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να μαθαίνει τους οκτώ αντιπάλους του στη φάση της League Phase του Europa League. Η κλήρωση στο Μονακό ανέδειξε έναν απαιτητικό, αλλά ενδιαφέρον δρόμο για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι καλούνται να διεκδικήσουν μία από τις θέσεις που οδηγούν στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Μπέτις, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Γιουνγκ Μπόις και την Μπραν. Αντίθετα, θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λιλ, τη Λιόν, τη Λουντογκόρετς και τη Θέλτα.

Με την πρώτη αγωνιστική να έχει προγραμματιστεί για τις 16-18 Σεπτεμβρίου, ο «δικέφαλος του βορρά» καλείται να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

Λιλ (εκτός)

Μπέτις (εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιουνγκ Μπόις (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Οι ημερομηνίες των αγώνων:

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026