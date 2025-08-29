Ευρωπαϊκές διοργανώσεις: Πόσους βαθμούς χρειάστηκαν οι 24οι για να περάσουν στην επόμενη φάση πέρυσι

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στις χθεσινές (29/8) αναμετρήσεις, πραγματοποιώντας μια «ονειρική» βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο με 3/3 προκρίσεις στη League Phase του UEFA Europa League και του UEFA Conference League ενώ και ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του UEFA Champions League.

Από την περσινή σεζόν η UEFA, άλλαξε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια το format των καθιερωμένων ομίλων με τις τέσσερις ομάδες σε έναν ενιαίο όμιλο όπου κάθε ομάδα αντιμετωπίζει οκτώ αντιπάλους με τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-8 να παίρνουν απευθείας την πρόκριση για τους «16» και εκείνες που τερμάτισαν από την 9η θέση μέχρι την 24η να χρειάζονται ακόμη έναν προκριματικό γύρο για να συμπληρωθεί το παζλ των καλύτερων 16 ομάδων. Ο βαθμός δυσκολίας για τις Ελληνικές ομάδες εκτός της ΑΕΚ είναι υψηλός και περισσότεροι προβλέπουν πως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24 και θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και μετά τον Ιανουάριο.

Για τον λόγο αυτόν αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις περσυνές βαθμολογίες των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA όπου έγινε «μάχη» για ένα εισιτήριο στις θέσεις 9-24. Η αρχή γίνεται πάντα από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση το UEFA Champions League, όπου η Κλάμπ Μπρίζ τερμάτισε στην 24η θέση και λόγω του καλύτερου συντελεστή τερμάτων άφησε εκτός την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η οποία είχε συγκεντρώσει και εκείνη 11 βαθμούς. Με αυτά τα δεδομένα δηλαδή ο Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει τις: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άγιαξ, Άρσεναλ, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτι, χρειάζεται τουλάχιστον 3 νίκες και δυο ισοπαλίες.

Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο κρίθηκαν και οι προκρίσεις της League Phase του UEFA Europa League, με πέντε ομάδες να τερματίζουν στην 24η θέση με 10 βαθμούς και τη Φενέρμπαχτσε να παίρνει τελικά την πρόκριση και να αφήνει εκτός τις Μπράγκα και Έλφσμποργκ. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει τις: Ρόμα, Φέγενορντ, Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Στουρμ Γκράτς, Γιούνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ίγκλς, και Μάλμε χρειάζεται τουλάχιστον 3 νίκες ενώ και οι έξτρα βαθμοί θα του έδιναν ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

Στο ίδιο μονοπάτι βαδίζει και ο ΠΑΟΚ που συμμετέχει και εκείνος φέτος στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση και θα αντιμετωπίσει τις: Λιλ, Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λιόν, Γιούνγκ Μπόις, Λουντογκόρετς, Μπραν και Θέλτα.

Στο Conferece League, η ΑΕΚ με βάση τα δεδομένα της περασμένης σεζόν φαίνεται πως θα έχει εύκολο έργο, με πέντε ομάδες να τερματίζουν με 7 βαθμούς και τη Χάρτς να μένει εκτός λόγω ότι υστερούσε στην ισοβαθμία με την Μπάτσκα Τόπολα. Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τις Φιορεντίνα, Σάμροκ Ρόβερς, Τσέλιε, Κραϊόβα, Αμπερντίν και Σαμσουνσπόρ και με βάση τα δεδομένα της περασμένης σεζόν χρειάζεται τουλάχιστον 2 νίκες για να βρίσκεται στο «κόλπο» της πρόκρισης.