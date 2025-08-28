Κόντρα σε «μεγαθήρια» ο Ολυμπιακός στο Champions League: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του για τη League Phase του UEFA Champions League της σεζόν 2025-2026 στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), τη Μπαρτσελόνα (εκτός), την Μπάγερν Λεβερκούζεν (εντός), την Άρσεναλ (εκτός), την Αϊντχόφεν (εντός), τον Άγιαξ (εκτός), τη Πάφο (εντός) και την Καϊράτ Αλμάτι (εκτός).

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα δώσει τους τέσσερις από τους οκτώ αγώνες στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και οι άλλοι τέσσερις θα διεξαχθούν στις έδρες των αντιπάλων του με τις ακριβείς μέρες και ώρες των αγώνων να γίνονται γνωστές το Σάββατο (30/8).