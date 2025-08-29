Ολυμπιακός: Το προφίλ των 8 αντιπάλων στη League Phase του Champions League

Το παζλ του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να μαθαίνει τους οκτώ αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League . Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μονακό, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν απέναντί τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Καραϊσκάκη» τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Λεβερκούζεν, την Αϊντχόφεν και την Πάφο, ενώ θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα, την Άρσεναλ, τον Άγιαξ και την Καϊράτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να μετρήσουν τις δυνάμεις τους με οκτώ ομάδες διαφορετικής δυναμικής και ποδοσφαιρικής κουλτούρας, από τις υπερδυνάμεις της Ισπανίας και της Αγγλίας μέχρι τα νέα πρόσωπα που κάνουν αίσθηση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, έως την Πάφο και την Καϊράτ, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού περιλαμβάνει μεγάλες προκλήσεις αλλά και μοναδικές ευκαιρίες για ιστορικές βραδιές. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά το ποιοι θα βρεθούν στον δρόμο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Ρεάλ Μαδρίτης - Το «restart» της Βασίλισσας

Η «Βασίλισσα» μπαίνει σε νέα εποχή με τον Τσάμπι Αλόνσο στο πάγκο της, καθώς ο Κάρλο Αντσελότι αποχώρησε μετά από μια τετραετία για λογαριασμό της «Σελεσάο». Όλος ο οργανισμός της Ρεάλ θέλει να αφήσει πίσω του την περσινή αποτυχημένη σεζόν και με τις προσθήκες του Τρεντ – Αλεξάντερ Άρνολτ, των ισπανών Ντιν Χουίσεν, Άλβαρο Καρέρας αλλά και του Φράνκο Μαστανουόνο από την Ρίβερ έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύουν πολύ ψηλά συνδυάζοντας εμπειρία με νεανικό ταλέντο. Τέλος και ο Λούκα Μόντρτς η τελευταία μεγάλη «σημαία» του συλλόγου έφυγε με προορισμό το Μιλάνο, κλείνοντας έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο.

Μπαρτσελόνα - Η αναγέννηση υπό τον Χάνσι Φλικ

Οι νταμπλούχοι Ισπανίας αναγεννήθηκαν στα χέρια του Χάνσι Φλικ κατέκτησαν το πρωτάθλημα και το κύπελλο από τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ έφτασαν μέχρι και τον ημιτελικό του Champions League, όπου γνώρισαν κατά πολλούς έναν άδικο αποκλεισμό από την Ίντερ. Με τους Λαμίν Γιαμάλ και Ραφίνια να βρίσκονται σε δαιμονισμένη κατάσταση σε όλη την διάρκεια της σεζόν, οι «μπλαουγκράνα» θύμισαν εποχές «Μέσι» και φέτος έχοντας κρατήσει τον κορμό τους και με την προσθήκη του Μάρκους Ράσφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρούνται ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Άρσεναλ - Χωρός εκατομμυρίων με στόχο την κορυφή

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στοχεύει πολύ ψηλά και φέτος, με το όνειρο της κατάκτησης της Premier League αλλά και μιας παρουσίας σε τελικό Champions League, να έχει πάρει σάρκα και οστά. Η ομάδα του Λονδίνου άλλωστε δείχνει με πράξεις που στοχεύει την φετινή σεζόν έχοντας ξοδέψει το εξωφρενικό ποσό των 290 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφές στο καλοκαιρινό παζάρι. Οι προσθήκες των Ζουμπιμέντι, Έζε, Μαντουέκε, Μοσκέρα την αλλάζουν επίπεδο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται πλέον ο Γιόκερες, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν δημιουργήσει ένα τρομακτικό ρόστερ, πλήρες και γεμάτο ποιότητα, ικανό να φτάσει στην κορυφή.

Μπάγερ Λεβερκούζεν- Το νέο κεφάλαιο

Με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της, η γερμανική ομάδα πρωταγωνίστησε και εντυπωσίασε πολύ κόσμο, πόσο μάλλον όταν τη σεζόν 2023/24 κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα Γερμανίας. Με τον ισπανό τεχνικό να αποτελεί παρελθόν, τους Βίρτζ και Φρίμπονγκ να βρίσκονται πλέον στο Λίβερπουλ και τον αρχηγό της ομάδας Τζόναθαν Ταχ να έχει αποχωρήσει και αυτός με την σειρά του με προορισμό το Μόναχο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φετινή χρονιά είναι ένα στοίχημα για την ομάδα και το νέο της προπονητή, που ακούει στο όνομα Έρικ Τεν Χαγκ.

Αϊντχόβεν - Η νέα κυρίαρχος της Ολλανδίας

Οι πρωταθλητές Ολλανδίας βρίσκονται πλέον σταθερά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι έχουν εκθρονίσει τον Άγιαξ και έχουν ανέβει συγκριτικά επίπεδο. Η ομάδα του Πίτερ Μπος μπορει να έχει αλλάξει άρδην την τριάδα πίσω από το φορ Ρικάρντο Πέπι, με τους Μπακαγιόκο, Τίλμαν και Νάο Λάνγκ να αποτελούν παρελθόν αλλά έχει επενδύσει σε νέα ταλέντα με τις προσθηκές των Βαν Μπόμελ (21ετών, Αλκμααρ, 16εκατ. ευρώ) και Πολ Γουάνερ (19ετών, Μπάγερν Μοναχου, 15εκατ. ευρώ) να ξεχωρίζουν.

Άγιαξ - Η βαριά κληρονομιά

Ο τρόπους που ο «Αίαντας» έχασε το περσινό πρωτάθλημα στην Ολλανδία θα μπορούσε άνετα να γίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix. Σίγουρα «οι Γιοι του Θεού» έχουν χάσει την δυναμική των περασμένων ετών, ενώ και η παραγωγή ταλέντων από τις ακαδημίες του συλλόγου είναι πλέον ισχνή, με την διοίκηση του συλλόγου να αναγκάζεται πιο πολύ από ποτέ να στραφεί σε περιπτώσεις νεαρών παικτών από το εξωτερικό και όχι από τα «φυτώρια» του συλλόγου. Παρά πάντως την κρίση που παρατηρείται στην ολλανδική ομάδα, η φανέλα, η ιστορία και η κληρονομία του Γιόχαν Κρόιφ είναι τέτοια, που συνεχίζει να αποτελεί ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο που στην καλή του μέρα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα.

Πάφος - Το θαύμα από τη Κύπρο

Τι να πρωτοπείς για την Πάφο. Ένας σύλλογος που ιδρύθηκε μόλις πριν από μια δεκαετία, κατάφερε σε ελάχιστο χρόνο να αναρριχηθεί στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου και φέτος να βρεθεί στο Champions League, με την επική πρόκριση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, με γκολ στα τελευταία λεπτά.

Από το 2023 στον πάγκο της βρίσκεται ο Ισπανός Χουάν Κάρλος Καρσέδο, για χρόνια στενός συνεργάτης του Ουνάι Έμερι. Ο Καρσέδο έβαλε τη δική του σφραγίδα, στηρίζοντας το σχέδιό του σε ένα κράμα έμπειρων ξένων και Κύπριων διεθνών. Ο Βραζιλιάνος Μπρούνο , με παρελθόν στον Ολυμπιακό και ο Πορτογάλος Πέπε, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του κυπριακού πρωταθλήματος, αποτελούν κομβικά γρανάζια. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ισπανός στόπερ Γκόλνταρ, ο ταχύτατος Τζάτζα από τη Βραζιλία και ο Σουηδός Τάνκοβιτς –γνωστός στην Ελλάδα από τη θητεία του στην ΑΕΚ– δίνουν ποιότητα και εμπειρία. Οι διεθνείς Κύπριοι Νεόφυτος Μιχαήλ και Κώστας Πηλέας συμπληρώνουν τον κορμό, κάνοντας την Πάφο μια ομάδα με ισχυρή ταυτότητα.

Μάλιστα πριν από μια εβδομάδα είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του 38χρονου Νταβίντ Λουίζ. Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος αμυντικός, με σπουδαία καριέρα σε Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027 και με την παρουσία του χαρίζει στη κυπριακή ομάδα κύρος, εμπειρία και τεράστια προβολή.

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να ταξιδέψει στην Κύπρο για να την αντιμετωπίσει σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη χροιά. Για τους «ερυθρόλευκους», η Πάφος είναι ένας αντίπαλος που δεν μπορεί, ούτε πρέπει να υποτιμηθεί.

Καϊράτ Αλμάτι - Το παραμύθι του Καζακστάν

Μια επική πορεία που έγραψε ιστορία ολοκληρώθηκε για την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της μια θέση στη League Phase του Champions League. Η ομάδα από το Καζακστάν, που την περασμένη σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα με διαφορά ενός μόλις βαθμού από την Αστάνα, έκανε το θαύμα και κατάφερε να φτάσει στα «αστέρια» μέσα από μια σειρά συγκλονιστικών προκρίσεων. Η επιτυχία αυτή έχει διπλή σημασία για το Καζακστάν, καθώς είναι η δεύτερη φορά που μια ομάδα της χώρας συμμετέχει στη συγκεκριμένη φάση, μετά την Αστάνα τη σεζόν 2015-2016. Για την ιστορία, η Αστάνα τότε τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της με Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα και Γαλατασαράι.