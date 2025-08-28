Τέλος τα μπαλάκια: Η κλήρωση του Champions League αλλάζει μορφή - Το νέο μοντέλο

Η UEFA πήρε την απόφαση να περάσει το Champions League σε άλλη εποχή, όχι μόνο με το σύστημα της League Phase, αλλά και με έναν νέο πρωτοποριακό, ψηφιακό τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης, που θα κάνει τα «παραδοσιακά» μπαλάκια παρελθόν.

Με τη συμμετοχή και του πρωταθλητή Ελλάδας, Ολυμπιακού, η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το απόγευμα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και θα διεξαχθεί μέσω ειδικού λογισμικού. Η διαδικασία ξεκινά χειροκίνητα με την επιλογή μιας ομάδας από ένα γκρουπ δυναμικότητας και στη συνέχεια ο υπολογιστής θα τραβάει αυτόματα τους 8 αντιπάλους της, καθορίζοντας παράλληλα ποιες τέσσερις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν εντός και ποιες εκτός έδρας.

Το νέο σύστημα είναι σχεδιασμένο για να εξοικονομήσει χρόνο, καθώς η UEFA υπολογίζει ότι, αν η κλήρωση γινόταν με την παλιά μέθοδο, θα απαιτούνταν 1.296 μπαλάκια και η διαδικασία θα διαρκούσε πάνω από τρεις ώρες. Με τη χρήση του λογισμικού, η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Η διαδικασία και οι περιορισμοί

Οι 36 ομάδες της διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας, θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ των εννέα ομάδων. Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ, με μοναδικούς περιορισμούς να μην μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους ομάδες από την ίδια χώρα και να μην έχουν περισσότερους από δύο αντιπάλους από την ίδια χώρα.

Το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, που ξεκίνησε την περασμένη σεζόν, έχει ήδη αποδειχθεί πιο ανταγωνιστικό και έχει προσφέρει περισσότερα απροσδόκητα αποτελέσματα. Με την κλήρωση να γίνεται ψηφιακά, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς όλοι περιμένουν να δουν τα ζευγάρια που θα προκύψουν και το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων.