Ολυμπιακός: Αυτό το ελεύθερο κανάλι θα δείχνει τα παιχνίδια στο Champions League

Ο Ολυμπιακός κάνει δυναμική επανεμφάνιση στη φάση των ομίλων (League Phase πλέον) του Champions League, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019/20, σηματοδοτώντας παράλληλα και την επιστροφή του στο Μega, το οποίο στο παρελθόν έχει «φιλοξενήσει» σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές για τις ελληνικές ομάδες.

Οι Πρωταθλητές και Κυπελλούχοι Ελλάδας ετοιμάζονται για τη νέα μεγάλη πρόκληση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, με το Mega να «ντύνει» τη στιγμή με ένα trailer που αναδεικνύει το μέγεθος της επιστροφής και προϊδεάζει για τη συνέχεια εντός γηπέδων.

«Με το Mega πανηγυρίσαμε το Conference League», τονίζει με ενθουσιασμό ο Ροντινέι στο βίντεο της καμπάνιας, για να συμπληρώσει με νόημα: «με το Mega επιστρέφουμε στα αστέρια».