Νάπολι - Ολυμπιακός 2-1: Οι στρατιώτες του Μεντιλίμπαρ πάλεψαν μέχρι τέλους αλλά έχασαν τη μάχη

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1 από τη Νάπολι στο όγδοο φιλικό της προετοιμασίας τους με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να σπάει το αήττητο σερί των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι μετρούσαν έξι νίκες και μια ισοπαλία σε επτά αναμετρήσεις μέχρι σήμερα.

Οι Πειραιώτες, πραγματοποίησαν για ακόμη ένα ματς μια ικανοποιητική εμφάνιση με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πιέζουν και να ψάχνουν το γκολ, το οποίο πέτυχαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον (Τσικίνιο 91') αλλά τα τέρματα των (Πολιτάνο 16') και (Λούκα 53') χάρισαν στη Νάπολι τη νίκη που ολοκλήρωσε τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας της με θετικό πρόσημο.

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός που υποχρεώθηκε στην πρώτη του ήττα έπειτα από οκτώ αναμετρήσεις, θα παραμείνει στην Ιταλία καθώς έχει μπροστά του ακόμη ένα φιλικό το Σάββατο (16/8,21:30) κόντρα στην Ίντερ.

Το ματς

Η Νάπολι, ήταν εκείνη που δημιούργησε την πρώτη τελική στην αναμέτρηση μόλις στο 8ο λεπτό με τον Λουκάκου να πασάρει στον Πολιτάνο και το σουτ του τελευταίου να περνά λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μπότη. Ότι δεν κατάφερε να κάνει ο Πολιτάνο στην πρώτη του προσπάθεια το έκανε τη δεύτερη φορά που βρέθηκε απέναντι από την εστία των «ερυθρόλευκων» και στο 16o λεπτό της συνάντησης ο Ιταλός εξτρέμ, με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μπότη για το 1-0.

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, που είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να απειλήσει, συνέχισε να πιέζει και να κυνηγά όλες τις φάσεις αλλά η πολύ καλά οργανωμένη άμυνα των Ιταλών, δεν επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να απειλήσει την εστία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.

Το επόμενο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης κύλησε δίχως κάποια αξιόλογη φάση με το παιχνίδι να ξεφεύγει από τα πλαίσια της φιλικής αναμέτρησης και να μετατρέπεται σε «επίσημο» αγώνα, με τον Ντε Μπρόινε να πατά στο γόνατο τον Πνευμονίδη με τις τάπες και να «ανάβει» τα αίματα. Μάλιστα στο 40ο λεπτό ο Ελ Καμπί να κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Ραχμάνι και τον προπονητή των «Παρτενοπέι», Αντόνιο Κόντε να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει το λόγο από τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης είχε πέσει αισθητά λόγω των πολλών σκληρών μαρκαρισμάτων και διαμαρτυριών, αλλά οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συνέχισαν να πιέζουν και να μάχονται ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης. Στο 41ο λεπτό, οι Πειραιώτες έφτασαν πολύ κοντά στην ισοφάριση όταν ο Ροντινέι, έκλεψε τη μπάλα, πάσαρε στον Ελ Καμπί, ο Μαροκινός έφερε τη μπάλα στο αριστερό αλλά ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε όρθια την ομάδα του.

H Νάπολη σπάει το πρέσινγκ και κακή αμυντική λειτουργία και 2-0 #OlympiacosFC pic.twitter.com/3DUYZK3Vsz — Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 14, 2025

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι πρωταθλητές Ιταλίας μπήκαν με το πόδι στο γκάζι και στο 52ο λεπτό, έπειτα από αντεπίθεση, ο Ντε Μπρόινε, πάσαρε στον ΜακΤόμινεϊ, εκείνος έκανε τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Λούκα που με προβολή διαμόρφωσε το 2-0. Έπειτα από το δεύτερο τέρμα των Ναπολιτάνων, ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αρκετά αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να μειώσει στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν μετά από ασυνεννοησία στην άμυνα των Ιταλών, η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο και ο Πορτογάλος με μια λόμπα εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 2-1 της αναμέτρησης.

Οι ενδεκάδες:

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Χουάν Ζεσούς, Ολιβέρα, Ντε Μπρόινε, Ανγκισά, Λομπότκα (77′ Γκίλμουρ), ΜακΤόμινεϊ, Πολιτάνο (81′ Σπινατσόλα), Λουκάκου (33′ Λούκα, 77′ Νέρες)

Ολυμπιακός: Μπότης (46′ Πασχαλάκης), Κοστίνια (46′ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι (66′ Λιατσικούρας), Έσε, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ροντινέι, Ελ Καμπί