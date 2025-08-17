O Μεντιλίμπαρ δεν κοίταξε το σκορ, αλλά πως θα έχει έτοιμες δύο ενδεκάδες...

Με καλές και κακές επιλογές ανταποκρίθηκαν οι «ερυθρόλευκοι» στο δεύτερο τεστ ιταλικών που έδωσαν μέσα σε διάστημα 48 ωρών, στο οποίο γνώρισαν ξανά την ήττα, αυτή τη φορά με 2-0. Με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα και χωρίς κανονικό φορ στη σύνθεσή τους, οι νταμπλούχοι Ελλάδας προσπάθησαν να παίξουν στα ίσια μετά τη Νάπολι και την Ίντερ, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ αρκετά νωρίς (16') με το κοντινό πλασέ του Ντι Μάρκο, σε φάση που ο δημιουργός Λαουτάρο, ξεκίνησε την προσπάθεια κι έδωσε την ασίστ φανερά εκτεθειμένος, κάτι που φάνηκε με γυμνό μάτι, το οποίο δεν είδε ο βοηθός διαιτητής.

Με τον Τούρκο Γιαζίτζι να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν είχε ξεκάθαρο σημείο αναφοράς στο επιθετικό τρίτο, παρότι οι Καμπελά (αριστερά), Νασιμέντο και Στρεφέτσα (δεξιά) είχαν καλή συνεργασία και σωστές επιλογές, όσες φορές κατάφεραν να ξεπεράσουν τις συμπληγάδες που δημιουργούσαν διαρκώς στο μαρκάρισμα οι παίκτες του Κίβου.

Με έξυπνη τακτική ο Ρουμάνος τεχνικός άφησε τη μπάλα στους φιλοξενούμενους, έδωσε εντολή στους παίκτες του να μαρκάρουν συντονισμένα στο μισό γήπεδο και κάθε φορά που έπαιρναν τη μπάλα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ρήγματα στους κενούς χώρους. Μπορεί το 1-0 να μην έπρεπε να μετρήσει, ωστόσο, είναι γεγονός πως παρά τη φιλότιμη προσπάθεια της ομάδας του Πειραιά οι φιναλίστ του Champions League, πάτησαν κι άλλες φορές την περιοχή του Τζολάκη και θα μπορούσαν να σκοράρουν, αν δεν υπήρχαν σωτήριες επεμβάσεις της τελευταίας στιγμής κυρίως από τους δύο στόπερ, Μπιανκόν και Καλογερόπουλο.

Πολύ... φάουλ από τους γηπεδούχους σχεδόν σε κάθε φάση

Και ο Κοστίνια και ο Μπρούνο δέχθηκαν μεγάλη πίεση και αρκετό... ξύλο στα δύο άκρα της άμυνας, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μάσησαν και ανταποκρίθηκαν παρά τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Πολλές μάχες έδωσαν και οι Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης στον άξονα, κερδίζοντας αρκετές, ωστόσο, η απουσία ενός φορ περιοχής (σ.σ. ο Γιάρεμτσουκ, όπως και ο Ζέλσον προφυλάχθηκαν επειδή προέρχονται από μικροτραυματισμούς), βραχυκύκλωσε αρκετές φορές την επιλογή στην τελική πάσα.

Ο Γιαζίτζι δεν είναι επιθετικός, έχει ποιότητα, δεν έχει ταχύτητα, ωστόσο, ο «Μέντι» δεν είχε άλλη επιλογή, από τη στιγμή που ο Ελ Καμπί αγωνίστηκε το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε και πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά όταν όλα είχαν κριθεί. Επιθετικά, λοιπόν, ο Ολυμπιακός απείλησε όλες κι όλες δύο φορές στο πρώτο μέρος από μια κεφαλιά του Καλογερόπουλου έπειτα από εκτέλεση φάουλ και ένα μακρινό σουτ του Νασιμέντο που έπαιξε ξανά στο «10». Στο αμυντικό σκέλος κι απέναντι σε ένα σπουδαίο δίδυμο αποτελούμενο από τον Λαουτάρο και τον Τουράμ, οι φιλοξενούμενοι πήραν αρκετά καλό βαθμό.

Η περισσότερη πίεση προήλθε από τα «φτερά»

Τα περισσότερα από τα προβλήματά τους προήλθαν ξανά όχι από τον άξονα, αλλά από τα άκρα της επίθεσης, απέναντι σε αντιπάλους επιπέδου Μιχιταριάν, αλλά και πάλι δεν μπορεί να γίνει σοβαρή σύγκριση με τον Ολυμπιακό να παρατάσσει για ακόμη μία φορά μια εντελώς νέα ενδεκάδα και τους μισούς βασικούς εκτός, λόγω της παρουσίας τους προχθές κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι.

Μόλις τέσσερις παίκτες είχε ο Βάσκος τεχνικός στον πάγκο, ανάμεσά τους ο Ελ Καμπί, ενώ βασικές επιλογές όπως οι Ροντινέι, Ορτέγκα, Εσε, Τσικίνιο, Ρέτσος παρακολούθησαν το ματς από την εξέδρα. Στο 52' προήλθε και το 2-0 έπειτα από δυνατό σουτ του Ντούμφρις που ξέφυγε στην πλάτη του Μπρούνο, με τον Τζολάκη να αποκρούει αρχικά και τον Τουράμ να παίρνει το ριμπάουντ από κοντά.

Με άλλα λόγια, απέναντι στην καλύτερη ενδεκάδα της Ίντερ που έκανε χθες πρόβα τζενεράλε, ο Μεντιλίμπαρ δεν δίστασε να αντιπαρατάξει τους... μισούς παίκτες του, λόγω και των απουσιών που προαναφέραμε, προκειμένου να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους, χωρίς να πολυνοιάζεται για το σκορ.

Με τους γηπεδούχους να κάνουν διαρκώς φάουλ, σε βαθμό εκνευριστικό, κάθε φορά που αντίπαλος προσπαθούσε να πάρει μέτρα με τη μπάλα. οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρέδωσαν τα όπλα κι ας βρέθηκαν με δύο γκολ στην πλάτη στην αρχή κάθε ημιχρόνου. Προσπάθησαν να πιέσουν, να αλλάξουν τη μπάλα, να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στο δημιουργικό σκέλος, αλλά μέχρι να μπει νούμερο 9 στο γήπεδο, ότι κι αν έκαναν αποδείχθηκε εύκολη λεία.

Καθαρό πέναλτι υπέρ του Καμπελά δεν υποδείχθηκε από τον Ιταλό ρέφερι με τον Γάλλο εξτρέμ να κερδίζει τη μπάλα εντός περιοχής και να ανατρέπεται καθαρά. Είχε που είχε τα ζόρια του ο Ολυμπιακός στην επίθεση, βρέθηκε να χάνει με ένα γκολ οφσάιντ κι ένα πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του. Όλα παίζουν ρόλο ακόμη κι όταν μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.

Ο Μεντιλίμπαρ το βιολί του...

Ο Μεντιλίμπαρ, πάντως, έχει ξεκάθαρο το πλάνο στο μυαλό του και δεν το αλλάζει, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος, όπου κι αν γίνεται το ματς. Τους θέλει όλους ετοιμοπόλεμους και μοίρασε το χρόνο ξανά στα δύο τελευταία φιλικά, έχοντας μπει πλέον στην τελευταία βδομάδα πριν το πρώτο επίσημο ματς με τον Αστέρα στο -άδειο λόγω τιμωρίας- «Γ. Καραϊσκάκης».

Συμπερασματικά, ο Ολυμπιακός ήταν ξανά ο εαυτός του, έδειξε τα καλά του στοιχεία, με πρέσινγκ ψηλά, δυναμισμό στις μονομαχίες, άμεσο παιχνίδι πάνω από τη σέντρα, ηττήθηκε από έναν πιο πλήρη, πιο συμπαγή και πιο καλά οργανωμένο αντίπαλο, αλλά όλα τα παραπάνω ήταν μέσα στο πρόγραμμα (του «Μέντι»).

Δεν είναι τυχαίο ότι από τη στιγμή που πάτησε χορτάρι ο Αγιούμπ, ο Ολυμπιακός φάνηκε πιο επιθετικός και λίγο έλειψε να βρει κι ένα γκολ στο 82', αλλά το σουτ του Μαροκινού κοντραρίστηκε την τελευταία στιγμή. Γενικά, το συγκεκριμένο φιλικό με όλα όσα προαναφέραμε ήταν περισσότερο για ατομική κριτική όσων αγωνίστηκαν, παρά για σοβαρά συμπεράσματα σε ομαδικό επίπεδο. Το τεστ με την Ίντερ στο Μπάρι δεν μας έδειξε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς νταμπλούχων Ελλάδας, δεν μας έκανε σοφότερους, αλλά ήταν ματς ειδικών συνθηκών απ' όποια πλευρά κι αν το εξετάσουμε...