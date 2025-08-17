Τρελαίνει κόσμο η Πάφος: Στο στόχαστρο ο Έντινσον Καβάνι [vid]

Η Πάφος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο μεταγραφικό παζάρι και δείχνει πως δεν έχει… ταβάνι. Μετά τη μεγάλη προσθήκη του Νταβίντ Λουίζ, οι πρωταθλητές Κύπρου έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Έντινσον Καβάνι και σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο 38χρονος Ουρουγουανός επιθετικός, που δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Μπόκα Τζούνιορς έως το 2026, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φορ της τελευταίας 15ετίας, έχοντας γράψει ιστορία με Πάλερμο, Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βαλένθια.

Η διοίκηση της Πάφου δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε μία ακόμα υπέρβαση, επιβεβαιώνοντας τις φιλοδοξίες της για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις σε Κύπρο και Ευρώπη. Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα μιλάμε για ένα deal που θα προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο στο νησί, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

