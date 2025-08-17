Σπορ Ποδόσφαιρο Γαλλία Ligue 1

Ο Ζιρού «σπάει» τα ρεκόρ της Λιλ στα 38 του: Iστορικό γκολ στο ντεμπούτο [vid]

Ο Ζιρού σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη Λιλ, σε ηλικία 38 ετών και 321 ημερών, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ.

Ο Ολιβιέ Ζιρού έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Λιλ στη Ligue 1, πετυχαίνοντας γκολ μόλις 11 λεπτά μετά την έναρξη του πρώτου του αγώνα με την ομάδα, δείχνοντας ότι η εμπειρία του παραμένει καθοριστική. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 3–3 με την Μπρεστ, ενώ ο Ζιρού έμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία στον γαλλικό ποδοσφαιρικό χάρτη.

