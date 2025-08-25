Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Σαλαμίνα Local News

Φωτιά τώρα στα Αμπελάκια Σαλαμίνας - Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 41 πυροσβέστες και 15 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπελάκια στη Σαλαμίνα. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εικόνα του μετώπου είναι πολύ καλύτερη λίγο μετά τις 15:45, με την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής να έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της υπηρεσίας, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

