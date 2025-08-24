Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά

Πυροσβεστική: Τριάντα αγροτοδασικές φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Αντιμετωπίστηκαν άμεσα οι 28 σε δύο επιχειρούν οι δυνάμεις του σώματος.

Αυξημένη επιφυλακή επικρατεί στην Πυροσβεστική για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας/Φωτ. EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στις τριάντα ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 28 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά

