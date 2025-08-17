La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε κέρδισε τη Σεβίλλη του Αλμέιδα - Μεγάλο διπλό η Χετάφε [vids]
Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Κυριακής (17/8) για την πρώτη αγωνιστική της La Liga.
Με τρείς αναμετρήσεις συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της La Liga τη Κυριακή (17/8). Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κέρδισε την Σεβίλλη με 3-2 στο επίσημο ντεμπούτο του Ματίας Αλμέιδα στο πάγκο της ομάδας της Ανδαλουσίας. Με σπουδαία εμφάνιση πέρασε η Χετάφε από την έδρα της Θέλτα (0-2).
Η Χετάφε πέρασε από το Βίγκο
Η Χετάφε ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, νικώντας 2-0 τη Θέλτα στη Γαλικία. Οι γηπεδούχοι είχαν φάσεις χωρίς ουσία, ενώ οι Μαδριλένοι «χτύπησαν» στο δεύτερο μέρος με Λίσο και Ούτσε, δείχνοντας αποτελεσματικότητα εκεί που μετρούσε.
Η Μπιλμπάο πήρε την ματσάρα κόντρα στην Σεβίλλη
Στο... ίσως καλύτερο ματς της αγωνιστικής έως τώρα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε της Σεβίλλης με 3-2. Αν και οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα , η ομάδα του Αλμέιδα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισε πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου μέρους. Η Μπιλμπάο άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νίκο Γουίλιαμς στο 36΄.
Ο Σανάντι, με εύκολο τελείωμα, διπλασίασε το προβάδισμα των γηπεδούχων δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
Η Σεβίλλη μείωσε με το μαγικό πλασέ του Λουκεμπάκιο στο 60΄ και ισοφάρισε 12 λεπτά αργότερα με τον Αγκουμέ.
Στο 81΄ ο Νάβαρο έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Βάσκους, κάνοντας το 3-2.
Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της La Liga:
- Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
- Βιγιαρεάλ – Οβιέδο 2-0
- Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3
- Αλαβές – Λεβάντε 2-1
- Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
- Θέλτα – Χετάφε 0-2
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλλη
- Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:30
- Έλτσε – Μπέτις (18/8,22:00)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα (19/8,22:00)