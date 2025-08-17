La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε κέρδισε τη Σεβίλλη του Αλμέιδα - Μεγάλο διπλό η Χετάφε [vids]

Με τρείς αναμετρήσεις συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της La Liga τη Κυριακή (17/8). Η Αθλέτικ Μπιλμπάο κέρδισε την Σεβίλλη με 3-2 στο επίσημο ντεμπούτο του Ματίας Αλμέιδα στο πάγκο της ομάδας της Ανδαλουσίας. Με σπουδαία εμφάνιση πέρασε η Χετάφε από την έδρα της Θέλτα (0-2).

Η Χετάφε πέρασε από το Βίγκο

Η Χετάφε ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, νικώντας 2-0 τη Θέλτα στη Γαλικία. Οι γηπεδούχοι είχαν φάσεις χωρίς ουσία, ενώ οι Μαδριλένοι «χτύπησαν» στο δεύτερο μέρος με Λίσο και Ούτσε, δείχνοντας αποτελεσματικότητα εκεί που μετρούσε.

Η Μπιλμπάο πήρε την ματσάρα κόντρα στην Σεβίλλη

Στο... ίσως καλύτερο ματς της αγωνιστικής έως τώρα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε της Σεβίλλης με 3-2. Αν και οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα , η ομάδα του Αλμέιδα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισε πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου μέρους. Η Μπιλμπάο άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νίκο Γουίλιαμς στο 36΄.





Ο Σανάντι, με εύκολο τελείωμα, διπλασίασε το προβάδισμα των γηπεδούχων δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Η Σεβίλλη μείωσε με το μαγικό πλασέ του Λουκεμπάκιο στο 60΄ και ισοφάρισε 12 λεπτά αργότερα με τον Αγκουμέ.





Στο 81΄ ο Νάβαρο έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Βάσκους, κάνοντας το 3-2.





Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της La Liga:





Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

Βιγιαρεάλ – Οβιέδο 2-0



Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3

Αλαβές – Λεβάντε 2-1

Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

Θέλτα – Χετάφε 0-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σεβίλλη

Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:30

Έλτσε – Μπέτις (18/8,22:00)