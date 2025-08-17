Καλαφιόρι και το... τείχος Ράγια χάρισαν στην Άρσεναλ το τρίποντο επί της Γιουνάιτεντ (0-1)

Η Άρσεναλ άντεξε στην πίεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκμεταλλεύτηκε την δύναμη της στις στατικές φάσεις και επικράτησε με 1-0 επί των «κόκκινων διαβόλων» στη πρεμιέρα της Premier League. Οι παίκτες του Αμορίμ δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, Εμπέμο και Κούνια έδειξαν θετικότατα στοιχεία, όμως ο ανίκητος Ράγια και το μοναδικό τέρμα του Καλαφιόρι χάρισαν στους «Κανονιέρηδες» το τρίποντο.

Το ματς

Η Γιουνάιτεντ δημιούργησε τις πρώτες τελικές τις αναμέτρησης, με τα σουτ των Εμπέμο (6') και Ντόργκου (8') να μην δημιουργούν πρόβλημα στον Ράγια. Τα... αγαπημένα κόρνερ του Αρτέτα έδωσαν όπως και πέρσι τη λύση στην Άρσενάλ, η οποία στο 13' άνοιξε το σκορ με τον Καλαφιόρι. Ο Ιταλός μπακ εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Μπαγιντίρ και «πάγωσε» το Ολντ Τράφορντ πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης.

Arsenal strike again from a set piece 👀

Riccardo Calafiori puts Arsenal 1-0 ahead from a corner at Old Trafford.



Since the start of 2023-24, Arsenal have scored 31 Premier League goals from corners - at least 11 more than any other side. pic.twitter.com/uN3G8zMAgu — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 17, 2025

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεπέρασαν το σοκ του τέρματος που δέχτηκαν και ανέβασαν την απόδοση τους, αναζητώντας την άμεση ισοφάριση. Στο 30' ο Ντόργκου ανέβηκε εξαιρετικά από αριστερά με χώρο, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, που κατέληξε στο δοκάρι του Ράγια. Τρία λεπτά αργότερα ο Κούνια πέρασε τρεις αμυντικούς έφτασε κοντά στην περιοχή του Ισπανού και εκτέλεσε αδύναμα.

Ο Βραζιλιάνος συνεχώς δημιουργούσε φάσεις για τον εαυτό του και στο 38' έπειτα από μια πανέξυπνη περιστροφή εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, αναγκάζοντας τον Ράγια να επέμβει για μια ακόμη φορά.

The second half at Old Trafford is under way!



Arsenal haven't lost an away match they led at half-time since Everton in December 2021...



Follow on Matchday Live 👇 — Premier League (@premierleague) August 17, 2025

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν απλώς η συνέχεια του πρώτου: κατοχή και δημιουργία ευκαιριών για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπισθοχώρηση και αναζήτηση κάποιας αντεπίθεσης για την Άρσενάλ. Η πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων στο 2ο μέρος προήλθε από την εκτέλεση φάουλ του Φερνάντες, ο Ράγια όμως έμοιαζε ανίκητος.

Οι παίκτες του Αμορίμ έφτασαν μια ανάσα στην ισοφάριση στο 69', με τις δύο ενέργειες του Εμπεμό να μην καταλήγουν στην εστία του Ισπανού τερματοφύλακα. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Καμερουνέζος μεσοεπιθετικός πρωταγωνίστησε στην μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του στο παιχνίδι, με την δυνατή σκαστή κεφαλιά του να σταματά στο «τείχος» με το όνομα Ράγια.

Η Άρσεναλ υπερασπίστηκε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, απειλήθηκε από την Γιουνάιτεντ και κατάφερε να «κλέψει» τους τρεις βαθμούς σε μια δύσκολη εκτός έδρας πρεμιέρα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0

Γουλβς – Σίτι 0-4

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1

17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον

Η Βαθμολογία