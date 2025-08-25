Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Νέο αρνητικό ρεκόρ για τον Αμορίμ - Έχει περισσότερα παιχνίδια από νίκες

Η νέα σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε όπως τελείωσε η προηγούμενη: με αποτυχία. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν στο 1-1 με τη Φούλαμ, χάνοντας και πάλι την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το πρώτο τους τρίποντο στην Premier League.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος, με τους αριθμούς να είναι αμείλικτοι. Σε 29 αγώνες στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συγκεντρώσει μόλις 28 βαθμούς, με απολογισμό 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 15 ήττες, ενώ το σύνολο έχει σκοράρει 33 γκολ και έχει δεχθεί 44.

Ruben Amorim has managed more games than points collected with Man United 😳 pic.twitter.com/oF8Iuc7OwF — OneFootball (@OneFootball) August 24, 2025

Στην αναμέτρηση με τη Φούλαμ, η Γιουνάιτεντ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί στο 38’ με πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες, αλλά ο αρχηγός αστόχησε στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ. Τελικά το γκολ ήρθε στο 58’, όταν η κεφαλιά του Γιόρο κόντραρε στον Μουνίζ και κατέληξε στα δίχτυα του Λένο.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα αντέδρασε άμεσα, πίεσε και στο 89’ βρήκε την ισοφάριση με τον Σμιθ Ρόου, ο οποίος σκόραρε δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Γιουνάιτεντ έμεινε στον 1 βαθμό ύστερα από δύο αγωνιστικές, ενώ η Φούλαμ έχει συγκεντρώσει 2.