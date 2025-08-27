Καταγγελία - «βόμβα»: Διεθνής έρευνα συνδέει παίκτες της Premier League με στημένα ματς

Η νέα σεζόν της Premier League έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά με σπουδαίες αναμετρήσεις, ωστόσο, μια σοβαρή καταγγελία έρχεται να ταράξει τα νερά του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Daily Mail, διεθνής μονάδα διερεύνησης εγκλημάτων κατέθεσε μαρτυρίες που φέρνουν στο φως στοιχεία για ποδοσφαιριστές του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε στημένα παιχνίδια.

Ο Φρέντρικ Γκάρνταρε, επικεφαλής μιας ειδικής σουηδικής αστυνομικής μονάδας κατά του οργανωμένου εγκλήματος στον αθλητισμό, δήλωσε πως οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας και της λίγκας έχουν αγνοήσει σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από έρευνα. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, η ομάδα του πραγματοποίησε έφοδο σε παράνομο καζίνο το 2021, όπου κατασχέθηκαν πολλά κινητά τηλέφωνα.

Premier League footballers 'are FIXING matches': Former police unit chief's staggering claim after casino raid - amid questions over confiscated phone that's key to the investigation https://t.co/vYAW3WdHWy — Daily Mail Sport (@MailSport) August 27, 2025

Ένα από αυτά τα κινητά φέρεται να περιείχε αποδείξεις μέσα από εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, με πληροφορίες που συνδέουν αθλητές σε στήσιμο αγώνων διαφόρων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ακόμη και διεθνών διοργανώσεων!

«Έχω εργαστεί σε εκατοντάδες υποθέσεις στημένων ματς, και αυτή ήταν η πιο ξεκάθαρη που θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν γίνεται πιο σαφές από το να βρεις ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει κάτι γι’ αυτό», υπογράμμισε ο Γκάρνταρε, μιλώντας για την υπόθεση. Το ρεπορτάζ της Daily Mail επισημαίνει πως η FA (αγγλική ομοσπονδία) δεν έχει ακόμη λάβει το πόρισμα της έρευνας, ώστε να το αξιολογήσει και να το εξετάσει περαιτέρω.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκάρνταρε έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με σοβαρές υποθέσεις. Το 2019 ηγήθηκε της έρευνας εις βάρος του πρώην μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, Ντίξον Ετούου, ο οποίος κατηγορήθηκε για δωροδοκία με στόχο το στήσιμο αγώνων στη Σουηδία. Μετά από 18 μήνες ερευνών, ο ποδοσφαιριστής κρίθηκε ένοχος και τιμωρήθηκε με πενταετή αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.