Premier League: Μια επαναστατική αλλαγή προκαλεί τεράστια ζημιά στις ομάδες

Η Premier League αναμένεται να προχωρήσει σε μία τρομερή αλλαγή, η οποία θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε πολλές ομάδες.

Συγκεκριμένα, από το φθινόπωρο του 2026, οι διαφημίσεις που αφορούν στοιχηματικές εταιρίες θα εξαφανιστούν από το μπροστινό μέρος των φανελών, ένα μέτρο που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να κοστίσει στη διοργάνωση περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι μια απόφαση που οι σύλλογοι έχουν ψηφίσει «εθελοντικά» από το 2023, σε απάντηση στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί τυχερών παιχνιδιών από τη βρετανική κυβέρνηση. Το θέμα εξετάστηκε επίσης από την έγκυρη έκδοση του «Athletic».

«Πιθανότατα θα είναι η μεγαλύτερη ανατροπή σε αυτόν τον κλάδο τα τελευταία είκοσι χρόνια, ουσιαστικά από τότε που οι εταιρείες στοιχημάτων άρχισαν να προωθούν τον εαυτό τους σε φανέλες», δήλωσε στο «Athletic» ο Τζο Γουίλιαμς, διευθυντής της εταιρείας χορηγίας αθλητικών προϊόντων WH Sports με έδρα το Λονδίνο.

