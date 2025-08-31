Premier League: Σπουδαίο τρίποντο της Μπράιτον επί της Σίτι - «Τριάρα» για τη Γουέστ Χαμ

Η αγωνιστική δράση της 3ης αγωνιστικής στη Premier League συνεχίστηκε με δύο αναμετρήσεις. Η Μπράιτον «ξέρανε» τη Μάντσεστερ Σίτι στο 89' με τον Γκρούντα και πήρε ένα τεράστιο τρίποντο στην έδρα της, ενώ η Γουέστ Χαμ με τριάρα στα τελευταία λεπτά «άλωσε» την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ και πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς της στη σεζόν.

Νέα ήττα για την «αγνώριστη» Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι φάνηκε να βάζει τις βάσεις για ένα ήσυχο απόγευμα στο Amex όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ άνοιξε το σκορ (34'). Ωστόσο, η Μπράιτον είχε διαφορετικά σχέδια. Με μια καταιγιστική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, οι «γλάροι» βρήκαν το σθένος και ανέτρεψαν το ματς, πετυχαίνοντας μια από τις μεγαλύτερες νίκες της φετινής Premier League.

Ο πολύπειρος Τζέιμς Μίλνερ ισοφάρισε για τους «Γλάρους» από την άσπρη βούλα (67'), δίνοντας το σύνθημα για την αντεπίθεση. Τη σπουδαία ανατροπή ολοκλήρωσε ο Γκρούντα (89'), χαρίζοντας στην Μπράιτον μια ιστορική νίκη απέναντι στους «Πολίτες».

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Φέλτμαν, Φαν Χέκε, Ντανκ, Ντε Κάιπερ, Χίνσελγουντ, Μπαλέμπα, Μίντεχ, Γκόμεζ, Μιτόμα, Γουέλμπεκ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνες, Κουσάνοφ, Στόουνς, Αΐτ-Νουρί, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρόδρι, Ρέιντερς, Μπομπ, Χάλαντ, Μαρμούς

«Τριάρα» μέσα σε επτά λεπτά για τη Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Premier League, επικρατώντας με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ». Ο Μπόουεν στο 84' έδωσε το «σύνθημα» νίκης στα «Σφυριά», με τον Πακετά τέσσερα λεπτά αργότερα να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του από την άσπρη βούλα, στο πέναλτι που κέρδισε ο εξαιρετικός Σάμερβιλ (ασίστ στο 0-1). Το... κερασάκι στη τούρτα για την Γουέστ Χαμ έβαλε ο Γουίσλον στο 90' + 1', κλειδώνοντας μια πολύ σημαντική νίκη για τους Λονδρέζους έπειτα από το κακό ξεκίνημα στη σεζόν τους.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής