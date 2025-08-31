Σπορ Premier League Άστον Βίλα Ποδόσφαιρο

Άστον Βίλα - Κρίσταλ Πάλας 0-3: Θρίαμβος της Πάλας μέσα στο «Βίλα Παρκ»

Η Κρίσταλ Πάλας... φιλοδώρησε με τρία τέρματα την Άστον Βίλα μέσα στην έδρα της και συνέχισε της υψηλές πτήσεις στη φετινή Premier League.

Η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε με 3-0 της Άστον Βίλα στο «Βίλα Παρκ» στην αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Premier League. Ο Ματέτα άνοιξε τον δρόμο για το τρίποντο στο 21ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος, η Πάλας συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και στο 68’ ο Γκέχι με όμορφο τεχνικό σουτ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Σαρ με κεφαλιά στο 78’, σφραγίζοντας τον θρίαμβο των φιλοξενούμενων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κρίσταλ Πάλας πήρε ψυχολογία και τους πρώτους τρεις βαθμούς της σεζόν, την ώρα που η Άστον Βίλα βρίσκεται στη 19η θέση, δείχνοντας ανήμπορη να αντιδράσει στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

  • Τσέλσι – Φούλαμ 2-0 
  • Γουλβς- Έβερτον 2-3 
  • Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1 
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2 
  • Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1 
  • Λιντς – Νιούκαστλ 0-0
  • Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 2-1 
  • Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ 0-3 
  • Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0
  • Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας 0-3

Η Βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

