Λίβερπουλ - Άρσεναλ 1-0: Με γκολ-ποιήμα του Σόμποσλαϊ οι Reds νίκησαν και πάτησαν κορυφή

Με ένα εκπληκτικό γκολ του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, η Λίβερπουλ επικράτησε της Άρσεναλ με 1-0 στο Άνφιλντ και παρέμεινε η μοναδική ομάδα με τρεις νίκες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αργό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται. Το πρώτο ημίχρονο ήταν φτωχό σε ευκαιρίες, με την Άρσεναλ να έχει την καλύτερη στιγμή, όταν ο Μαντουέκε ανάγκασε τον Άλισον σε μια εντυπωσιακή απόκρουση στο 22ο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος, η Λίβερπουλ ανέβασε την ένταση και ήταν η ομάδα που έλεγχε την εξέλιξη του αγώνα. Οι «κόκκινοι» είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όμως το γκολ του Εκιτικέ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Ενώ ο αγώνας έδειχνε να οδεύει προς μια άγονη ισοπαλία, ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ είχε διαφορετική άποψη. Στο 83ο λεπτό, ο Ούγγρος μέσος, εκτελώντας ένα φάουλ από μακρινή απόσταση, έστειλε την μπάλα με απίστευτο φάλτσο στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Ράγια.

Η Άρσεναλ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία της Λίβερπουλ. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη, που τους δίνει όχι μόνο τους τρεις βαθμούς, αλλά και σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Άρνε Σλοτ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ το σύνολο του Μίκελ Αρτέτα γνώρισε την πρώτη του ήττα για τη φετινή σεζόν.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Σόμποσλαϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ (61′ Τζόουνς), Σαλάχ, Βιρτς (89′ Έντο), Χάκπο, Εκιτικέ

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά (5′ Μοσκέρα), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ράις, Μερίνο (70′ Έντεγκααρντ), Μαντουέκε (89′ Ντάουμαν), Γκιόκερες, Μαρτινέλι (70′ Έζε)