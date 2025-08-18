Άρσεναλ: Το μυστικό με τα κόρνερ που φέρνουν γκολ και οι γρίφοι περί... κανονισμών

Η Άρσεναλ άντεξε στην πίεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκμεταλλεύτηκε την δύναμη της στις στατικές φάσεις και επικράτησε με 1-0 επί των «κόκκινων διαβόλων» στη πρεμιέρα της Premier League. Οι παίκτες του Αμορίμ δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, Εμπέμο και Κούνια έδειξαν θετικότατα στοιχεία, όμως ο ανίκητος Ράγια και το μοναδικό τέρμα του Καλαφιόρι χάρισαν στους «κανονιέρηδες» το τρίποντο. 'Ενα τρίποντο που ήρθε πάλι από γκολ, μετά από εκτέλεση... κόρνερ.

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες της Premier League στις στημένες φάσεις. Όμως, πίσω από τα πολλά γκολ που βρίσκει από κόρνερ, κρύβεται και μια δόση… γκρίνιας για τον τρόπο που στήνεται και για τα «σκριν» που θυμίζουν περισσότερο μπάσκετ.

Το εκπληκτικό ποσοστό των τελευταίων δυο ετών

Reuters

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Άρσεναλ έχει δώσει τεράστια έμφαση στο κομμάτι των στατικών φάσεων. Οι «Κανονιέρηδες» είναι σταθερά μέσα στις κορυφαίες ομάδες της Premier League σε γκολ που προέρχονται από κόρνερ, με το ποσοστό επιτυχίας τους να αυξάνεται εντυπωσιακά σε σχέση με το παρελθόν. Ένα ποσοστό που αγγίζει το 20%. Με λίγα λόγια 2/10 γκολ των Άγγλων προέρχονται από εκτέλεση κόρνερ.

Ο τρόπος που λειτουργεί η Άρσεναλ και οι αντιδράσεις

Η βασική ένσταση των αντιπάλων είναι ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες της Άρσεναλ δημιουργούν χώρο. Συχνά τοποθετούνται 2-3 ποδοσφαιριστές κοντά στον τερματοφύλακα ή στη μικρή περιοχή, βάζοντας σώμα μπροστά στους αμυντικούς, θυμίζοντας περισσότερο μπασκετικά σκριν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η άμυνα να ακολουθήσει τον πρώτο στόχο της εκτέλεσης, ενώ ο τερματοφύλακας συχνά μένει «κλειδωμένος» και δεν μπορεί να βγει με άνεση στη μπάλα.

Πολλοί αντίπαλοι προπονητές έχουν εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά τους, θεωρώντας πως αρκετές από αυτές τις φάσεις θα έπρεπε να καταλογίζονται ως φάουλ. Ωστόσο, η Άρσεναλ έχει καταφέρει να παραμείνει στο όριο του κανονισμού και να το εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Δεν υπάρχει τίποτα αντικανονικό στον τρόπο που εκμεταλλεύεται τα κόρνερ.

Το μοτίβο των εκτελέσεων

Η Άρσεναλ δεν βασίζεται μόνο στη δύναμη. Τα κόρνερ της χαρακτηρίζονται από ποικιλία και ευρηματικότητα:

Εκτελέσεις στο πρώτο δοκάρι με παίκτες που κάνουν κίνηση να πάρουν την πρώτη κεφαλιά.

με παίκτες που κάνουν κίνηση να πάρουν την πρώτη κεφαλιά. Μαζεμένοι πολλοί παίκτες στη μικρή περιοχή ώστε να δημιουργείται χάος και να βρεθεί κάποιος ελεύθερος.

ώστε να δημιουργείται χάος και να βρεθεί κάποιος ελεύθερος. Πίσω πάσα σε παίκτη εκτός περιοχής για μακρινό σουτ, που συχνά πιάνει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα.

για μακρινό σουτ, που συχνά πιάνει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Συνδυαστικά κόρνερ με αλλαγή κατεύθυνσης της μπάλας πριν τη σέντρα.