Ποιος είναι ο 15χρονος Μαξ Ντάουμαν και ο λόγος που τον συγκρίνουν ήδη με τον Γιαμάλ

Ένα αστέρι γεννιέται. Αυτό γράφουν όλες οι αγγλικές εφημερίδες για τον Μαξ Ντάουμαν, έναν 15χρονο, 7 μηνών και 23 ημερών που έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στην ιστορία της Premier League, τον οποίο ξεπέρασε μόνο ο συμπαίκτης του, Νουανέρι, ο οποίος το έκανε δύο μήνες νεότερος.

Ήδη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ο Μίκελ Αρτέτα έδειξε ότι υπολόγιζε στον Ντάουμαν, δίνοντάς του άφθονο χρόνο συμμετοχής, αλλά κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί για το αν θα έπαιρνε κάποια θέση και λεπτά συμμετοχής. Στο δεύτερο παιχνίδι της σεζόν, ο Μαξ μπήκε από τον πάγκο και διέπρεψε εναντίον της Λιντς, της οποίας οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με το εμφατικό 5-0!

Ο Τζέιμι Ρέντναπ, πρώην διεθνής με την Αγγλία, δεν έχει καμία αμφιβολία για το ταλέντο του νεαρού εξτρέμ και μάλιστα λέει ότι ο Ντάουμαν θα μπορούσε να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στην εθνική ομάδα των «Τριών Λιονταριών».

«Την πρώτη φορά που τον είδα, ήταν 7 ή 8 ετών, ήταν σε μια σχολή ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία. Δεν έχω ξαναδεί παιδί με τόσο ταλέντο στη ζωή μου. Είμαι πραγματικά σίγουρος ότι θα γίνει ένας από τους καλύτερους Άγγλους παίκτες που θα δούμε ποτέ. Το ίδιο συνέβη και με τον Γουέιν Ρούνεϊ. Έχει απίστευτη αυτοπεποίθηση με την μπάλα», δήλωσε ο Ρέντναπ στο «Sky Sports».

Η καριέρα του Ντάουμαν μέχρι στιγμής

Το ταλέντο του Ντάουμαν δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν που έχει βρεθεί στην Άρσεναλ, καθώς προπονείται με την πρώτη ομάδα από τα 14 του. Τον Ιανουάριο, τον πήγαν στο προπονητικό καμπ της ομάδας στο Ντουμπάι, υπό καυτές συνθήκες, και υπήρξαν εκκλήσεις από τους οπαδούς να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, όταν η ομάδα του Αρτέτα είχε αποδεκατιστεί από τραυματισμούς.

Ο Ντάουμαν έπαιξε με την εθνική ομάδα της Αγγλίας κάτω των 17 ετών στο Euro το καλοκαίρι και έγινε ο νεότερος σκόρερ της διοργάνωσης όταν σκόραρε σε μια νίκη επί της Τσεχίας. Αγωνίστηκε τρία χρόνια πάνω από την ηλικιακή του ομάδα όταν αγωνιζόταν με την ομάδα Under-18 της Άρσεναλ. Την περασμένη σεζόν σκόραρε 19 γκολ και έδωσε πέντε ασίστ σε 23 αγώνες, με 17 από αυτές τις συμμετοχές σε γκολ να σημειώνονται στους τελευταίους επτά αγώνες της σεζόν Under-18 της Premier League South (14 γκολ, τρεις ασίστ).

Οι ηλικιακοί περιορισμοί τον εμπόδισαν να κάνει το ντεμπούτο του στην Premier League την περασμένη σεζόν, αλλά τώρα είναι επιλέξιμος και με τον πιθανό τραυματισμό του Σάκα στον οπίσθιο μηριαίο, ο νεαρός εξτρέμ θα μπορούσε να βρίσκεται στο προσκήνιο πιο συχνά.

Τον συγκρίνουν ήδη με τον Γιαμάλ

«Νομίζω ότι όλοι μπορούν να δουν τις δυνατότητες που έχει. Παίζοντας εναντίον ενήλικων ανδρών. Είναι χαρά να τον παρακολουθείς, και για το κοινό επίσης είναι χαρά να τον παρακολουθείς. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει πολλά καταπληκτικά χρόνια εδώ», δήλωσε ο Τζούρριεν Τίμπερ μετά τον αγώνα.

Ως φυσικός επιθετικός μέσος, αν και αγωνιζόταν ως δεξιός εξτρέμ, κάποιοι τον έχουν συγκρίνει ήδη με τον Λαμίν Γιαμάλ για το στυλ παιχνιδιού του. Αριστερόποδος και ντριμπλέρ, δεν έδειξε καμία αίσθηση στο ντεμπούτο το ότι τον επιβάρυνε η μπάλα ή τα νεύρα του, και βγήκε στο γήπεδο γεμάτος αυτοπεποίθηση, κέρδισε πέναλτι για την ομάδα του και στο τέλος το χειροκρότημα όλων.