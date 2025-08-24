Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Προβληματική εικόνα και ισοπαλία στο «Κρέιβεν Κότατζ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφάνισε ξανά τις παθογένειες της περασμένης σεζόν, έχασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπρούνο Φερνάντες και έμεινε στην ισοπαλία (1-1) απέναντι στην εξαιρετική Φούλαμ στη 2η αγωνιστική της Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο 58' με τον Γιόρο, σκόρερ των γηπεδούχων ο Σμιθ-Ρόου στο 73'.

FULL-TIME: Emile Smith Rowe's second-half strike secures Fulham a point against Man Utd 🤝 pic.twitter.com/YhaSBSNUV6 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 24, 2025

Το ματς

Η ομάδα του Αμορίμ ξεκίνησε «εκρηκτικά» το παιχνίδι, με τον Κούνια στα πρώτα τρία λεπτά να φτάνει μια ανάσα από το γκολ. Ο Βραζιλιάνος αρχικά απείλησε με δυνατό σουτ από απόσταση το οποίο πέρασε ξυστά από την εστία του Λένο, ενώ στο 3' έπειτα από την συνεργασία του με τον Μάουντ, σημάδεψε στο δεξί κάθετο δοκάρι της Φούλαμ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 13' με τον Κίνγκ, ο οποίος όμως είδε τον Μπαγιντίρ να τον σταματά εντυπωσιακά με το πόδι. Ο Τούρκος τερματοφύλακας ένα λεπτό αργότερα παραλίγο να μοιράσει και μια μαγική ασίστ στον Κούνια, τον οποίον βρήκε στη πλάτη της αντίπαλης άμυνας, όμως ο Λένο ξανά είχε απάντηση στο τετ α τετ του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από παρέμβαση του VAR κέρδισε πέναλτι στην ανατροπή του Μάουντ από τον Μπάσει, όμως ο Φερνάντες που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα άουτ στο 38'. Οι δύο ομάδες έριξαν τις εντάσεις, η Φούλαμ απείλησε αρκετά από τις εκτελέσεις των κόρνερ, χωρίς να υπάρξει σκορ.

Το γκολ ήρθε εν τέλει από κόρνερ, όχι όμως για την Φούλαμ αλλά για την Γιουνάιτεντ! Στο 58' Εμπέμο εκτέλεσε, ο Γιορό βρήκε την μπάλα η οποία κατέληξε στα δίχτυα του Λένο έπειτα από επαφή με τον Μουνίζ.

Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν από το τέρμα που δέχτηκαν και στο 73' από την σέντρα του Ιουόμπι, ο Σμιθ-Ρόου ισοφάρισε σε 1-1, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Οι φιλοξενούμενοι παραλίγο να βρουν γκολ από νέο κόρνερ στο 88', με τον Μαγκουάιρ να βλέπει την μπάλα να «γλείφει» το δοκάρι της Φούλαμ.

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τέτε, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Καστάν (62′ Γουίλσον), Μπέργκε, Λούκιτς, Ιγουόμπι, Κινγκ (71′ Σμιθ Ρόου), Σεσενιόν (62′ Ρόμπινσον), Μουνίζ (71′ Χιμένες)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ:Μπαγιντίρ, Γιορό (87′ Μαγκουάιρ), Ντε Λιχτ, Σο (87′ Χέβεν), Ντιαλό (53′ Νταλότ), Φερνάντες, Κασεμίρο (53′ Σέσκο), Ντόργκου, Εμπεμό, Μάουντ (69′ Ουγκάρτε), Κούνια

