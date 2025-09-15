Έξαλλος ο Ρόι Κιν μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι: «Αυτή δεν είναι Γιουνάιτεντ»

Για ακόμη μια σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη Premier League και στο Κύπελλο Αγγλίας, καθώς στο πρωτάθλημα μετρά σε τρεις αγωνιστικές, δύο ήττες, μια ισοπαλία και μια νίκη ενώ στην τρίτη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση αποκλείστηκε στην πρώτη φάση από τη Γκρίμσμπι, μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας!

Οι φίλαθλοι των «κόκκινων διάβολων» πίστεψαν πως μετά την εντός έδρας νίκη κόντρα στη Μπέρνλι, η κατάσταση θα άλλαζε προς το καλύτερο αλλά στο χθεσινό (14/9) κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, το σύνολο του Ρουμπέν Αμορίμ, έκανε ακόμη ένα πισωγύρισμα και ηττήθηκε από τη συμπολίτισσα με 3-0 με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ωστόσο ένας παλιός θρύλος της ομάδας, ο Ρόι Κιν, δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας που αγωνίζονταν και είχε υπηρετήσει και ως αρχηγός, ασκώντας σκληρή κριτική σε παίκτες «πυλώνες» για τον σύλλογο όπως είναι ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Λουκ Σο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρόι Κιν:

«Όλα δείχνουν ίδια προβλήματα με πέρυσι, «Ούτε μια κίτρινη κάρτα! Είναι το ντέρμπι του Μάντσεστερ, βρέχει, είναι ο τύπος αγώνα που χρειάζεται δύναμη και πάθος στις μονομαχίες. Βγες από το γήπεδο με σημάδια, δείξε ότι το ήθελες. Εδώ τίποτα… Είναι μια πολύ μέτρια ομάδα. Δεν βλέπεις κανένα σημάδι βελτίωσης. Αμύνονται άσχημα, λείπει η ποιότητα»