Δάνειο-μαμούθ 120 εκατ. ευρώ: Έτσι «ψώνισε» η Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβαλε βαθιά το χέρι στην… τσέπη για να πραγματοποιήσει εντυπωσιακές κινήσεις ενίσχυσης το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο με δικά της χρήματα. Ο σύλλογος ενίσχυσε το όριο της πιστωτικής του γραμμής και άντλησε 120 εκατομμύρια ευρώ μέσω ανακυκλούμενης πίστωσης, ώστε να κλείσει συμφωνίες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα προϋπολογισμένα ποσά.

As of 30 June 2025, Manchester United’s accounts show £135.8m outstanding in transfer fee payments, with no projected incoming fees at the close of the last financial year. The club has also secured an expanded revolving credit facility of £350.0m.@JacobsBen pic.twitter.com/naTdwUegbu — Resilient 💙🦅 (@SalaJacklyn) September 18, 2025





Με αυτή την κίνηση η Γιουνάιτεντ μπόρεσε να αποκτήσει τους Κούνια και Μπουμό με συνολικό κόστος 146 εκατομμυρίων λιρών και να προσθέσει αργότερα τον Μπέντζαμιν Σέσκο και τον τερματοφύλακα Σένε Λάμενς, δαπανώντας δεκάδες εκατομμύρια ακόμη. Συνολικά, μαζί με προμήθειες ατζέντηδων και εισφορές Premier League, οι δαπάνες έφτασαν τα 275 εκατομμύρια ευρώ.



Παράλληλα, πωλήσεις όπως των Γκαρνάτσο και Άντονι απέφεραν πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ρήτρες μεταπώλησης από παλαιότερες μεταγραφές πρόσθεσαν ακόμη έσοδα. Παρ’ όλα αυτά οι καθαρές δαπάνες ξεπέρασαν τα 180 εκατομμύρια ευρώ.Η τακτική αυτή δείχνει την πρόθεση των «κόκκινων διαβόλων» να μείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά, αλλά και τον κίνδυνο ενός χρέους που πλέον υπερβαίνει τα 730 εκατομμύρια ευρώ.