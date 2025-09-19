Καντονά: «Αποκλείστε το Ισραήλ από FIFA και UEFA» - Μίλησε για «διπλή μεταχείριση»

O άλλοτε εμβληματικός αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Καντονά ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στη συναυλία «Μαζί για την Παλαιστίνη» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Τετάρτη (17/9) με τον παλαίμαχο Γάλλο ποδοσφαιριστή να τονίζει στην ομιλία του πως η εθνική ομάδα του Ισραήλ και οι ισραηλινοί σύλλογοι πρέπει να αποκλειστούν από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές οργανώσεις που διοργανώνονται από την FIFA και την UEFA.

Μάλιστα ο 59χρονος Γάλλος, σύγκρινε την κατάσταση του πολέμου και τα μέτρα που ελήφθησαν για την εθνική ομάδα της Ρωσίας και τους ρωσικούς συλλόγους μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αναφέροντας τα εξής: «Η FIFA και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Τώρα, έχουν περάσει 716 ημέρες από την έναρξη αυτού που η Διεθνής Αμνηστία αποκαλεί γενοκτονία και το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπεται να παίζει. Γιατί αυτή η διπλή μεταχείριση;»

Αναλυτικά το απόσπασμα της ομιλίας του Έρικ Καντονά:

«Γνωρίζω ότι το διεθνές ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι πολιτισμός, πολιτική και ήπια ισχύς, με την έννοια ότι μια χώρα εκπροσωπεί τον εαυτό της σε μια παγκόσμια σκηνή. Ήρθε η ώρα να αποκλειστεί το Ισραήλ από αυτό το προνόμιο.

«Η FIFA και η UEFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ. Οι σύλλογοι πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων. Όλοι οι παίκτες πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων».