UEFA: Προς απόφαση για αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή απόφαση, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως για το αν θα αποβάλει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκά μέσα, η πλειοψηφία των μελών της εκτελεστικής επιτροπής είναι θετική σε μια τέτοια κίνηση, υπογραμμίζοντας ότι ανάλογη στάση είχε τηρηθεί και με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.



Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε έπειτα από έκκληση συμβούλων του ΟΗΕ προς τη FIFA και την UEFA για αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ, ύστερα από πόρισμα που καταλογίζει στη χώρα εγκλήματα γενοκτονίας στη Γάζα. Η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία ζητά εδώ και δύο χρόνια να υπάρξει επίσημη ψηφοφορία, όμως τώρα το ζήτημα φτάνει για πρώτη φορά σε επίπεδο εκτελεστικής επιτροπής. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μπορεί να συγκαλέσει έκτακτο Εκτελεστικό για απόφαση, ενώ το Συμβούλιο της FIFA συνεδριάζει στις 2 Οκτωβρίου για να καθορίσει τη στάση του.





🚨 🇮🇱 Israel are likely to be SUSPENDED by UEFA next week!



❌ 🇮🇱 Israel should be BANNED as majority of Executive Committee and Federations are in favour of ban!



❌ 🇮🇱 Maccabi Tel Avid are set to be KICKED OUT of the Europa League!



Source: @martynziegler pic.twitter.com/u44UiAJ2LU — Football Rankings (@FootRankings) September 25, 2025

Η πιθανότητα αποκλεισμού προκαλεί αναστάτωση και στη FIFA, καθώς ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη τιμωρία, ιδιαίτερα ενόψει του Μουντιάλ 2026 που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.



Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες και ομοσπονδίες εμφανίζονται απρόθυμες να αντιμετωπίσουν ισραηλινούς συλλόγους ή την εθνική ομάδα, ενώ στη Νορβηγία είχαν ήδη ανακοινωθεί κινήσεις οικονομικής στήριξης προς τους αμάχους στη Γάζα ενόψει του επόμενου αγώνα των προκριματικών. Διαδηλώσεις και πανό υπέρ της Παλαιστίνης έχουν κάνει την εμφάνισή τους και σε ευρωπαϊκά γήπεδα, όπως στον πρόσφατο αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.



Η τελική απόφαση της UEFA θα καθορίσει όχι μόνο τη συμμετοχή ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και την παρουσία της εθνικής Ισραήλ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.