UEFA: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποβολής του Ισραήλ - Τι ισχύει για το ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η UEFA βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις για αποκλεισμό όλων των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εντείνονται. Το ζήτημα, που έχει αναδειχθεί από τον πόλεμο στη Γάζα, θα συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, με το ενδεχόμενο ψηφοφορίας να είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατό.

Η απόφαση αυτή θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμένου αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Τετάρτη (24/09, 19:45), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το σκεπτικό της UEFA και οι πολιτικές πιέσεις

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την UEFA, η οποία στο παρελθόν έχει λάβει παρόμοιες αποφάσεις για ομάδες από χώρες που εμπλέκονταν σε πολεμικές συγκρούσεις, όπως η Ρωσία.

Η λογική πίσω από αυτές τις κινήσεις βασίζεται στην προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων, την αποτροπή της πολιτικοποίησης του αθλητισμού και κυρίως στη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των συμμετεχόντων. Ωστόσο, στην περίπτωση του Ισραήλ, οι πολιτικές διαστάσεις είναι ιδιαίτερα έντονες.

UEFA’s executive committee is set to vote Tuesday on whether to suspend Israel’s national team and clubs from all European competitions. Qatar has reportedly led a diplomatic push over the past week to bring the motion to a vote, with most UEFA members said to favor suspension.… pic.twitter.com/17oRj0p3m5 — Drop Site (@DropSiteNews) September 21, 2025

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι η πίεση για την αποβολή των ισραηλινών ομάδων προέρχεται από χώρες όπως το Κατάρ, σημαντικός οικονομικός εταίρος της UEFA. Αυτή η οικονομική επιρροή φέρνει την ευρωπαϊκή ομοσπονδία σε δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στις ηθικές αρχές της, τις πιθανές οικονομικές συνέπειες και τις απαιτήσεις των μελών της. Η ποδοσφαιρική κοινότητα είναι διχασμένη, με προσωπικότητες όπως ο Έρικ Καντονά να ζητούν ανοιχτά τον αποκλεισμό, ενώ άλλες φωνές υποστηρίζουν ότι ο αθλητισμός πρέπει να μείνει μακριά από τέτοιες αποφάσεις.

Η «μοίρα» του αγώνα ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Για τον ΠΑΟΚ, ο προγραμματισμένος αγώνας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ τίθεται αυτομάτως σε καθεστώς αναμονής. Το χρονικό περιθώριο, μόλις δύο 24ωρα πριν από τη σέντρα, καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Ακόμη και αν η απόφαση ληφθεί, θα πρέπει να υπάρξει άμεση επίσημη ανακοίνωση της UEFA προς τις ομάδες, κάτι που μπορεί να μην είναι εφικτό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε αυτή την περίπτωση, τα σενάρια είναι δύο: είτε ο αγώνας αναβάλλεται για να ληφθεί τελική απόφαση, είτε η UEFA αποφασίζει να αφήσει τους αγώνες που έχουν προγραμματιστεί, να διεξαχθούν κανονικά και να εφαρμόσει την απόφαση για τις επόμενες φάσεις των διοργανώσεων. Το τελευταίο σενάριο φαντάζει και το πιο πιθανό.

Είναι σαφές ότι η UEFA βρίσκεται ενώπιον μιας από τις πιο δύσκολες αποφάσεις των τελευταίων ετών. Η έκβαση της ενδεχόμενης ψηφοφορίας θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον του ισραηλινού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και την ίδια την αξιοπιστία της Ομοσπονδίας απέναντι σε πολιτικές πιέσεις.