Τι θα ισχύσει για τον ΠΑΟΚ αν αποβληθεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ από τη διοργάνωση της UEFA

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ανοίξει συζήτηση και στο ποδόσφαιρο για το αν πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται οι ισραηλινές ομάδες στις διεθνείς διοργανώσεις. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA και έχει ήδη δώσει το πρώτο της παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το οποίο έληξε 0-0. Η πιθανότητα αποβολής ή αποχώρησής της θέτει το ερώτημα: τι γίνεται με τα αποτελέσματα και τους πόντους;



Η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 29 των κανονισμών της UEFA, που αφορά περιπτώσεις άρνησης συμμετοχής ή αποκλεισμού κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης. Σύμφωνα με αυτό, όλα τα ματς που έχουν ήδη διεξαχθεί μέχρι τη στιγμή της αποβολής παραμένουν κανονικά στη βαθμολογία και δεν ακυρώνονται. Η διαφορά αφορά μόνο τα παιχνίδια που δεν θα πραγματοποιηθούν, εκεί η UEFA εφαρμόζει έναν μηχανισμό μέσου όρου βαθμών, ώστε οι υπόλοιπες ομάδες να μην αδικηθούν.



Πιο συγκεκριμένα, κάθε ομάδα που είχε προγραμματισμένο παιχνίδι με τον αποκλεισμένο σύλλογο , εντός ή εκτός έδρας , λαμβάνει τον μέσο όρο βαθμών που έχουν συγκεντρώσει όλες οι υπόλοιπες ομάδες απέναντι σε αυτόν, με βάση την έδρα. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα προσπαθεί να εξισορροπήσει τα δεδομένα χωρίς να υπάρχει πλεονέκτημα ή ζημία για κάποιον.