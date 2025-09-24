ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Αστοχία και... Μισπάτι στέρησαν το πρώτο τρίποντο στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, χρειάστηκε σε τρεις περιπτώσεις τις σωτήριες επεμβάσεις του Παβλένκα και έμεινε στο μηδέν στη Τούμπα απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» απειλήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, ανέβασαν την απόδοση τους στο δεύτερο μέρος χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν το «χρυσό» γκολ της νίκης, λόγω και των εντυπωσιακών επεμβάσεων του Μισπάτι στις καθυστερήσεις.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση τους με την Θέλτα, η οποία είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη (2/10) στις 22:00.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Τάισον κυνήγησε μια μπαλία στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, πρόλαβε να «τσιμπήσει» την μπάλα στην έξοδο του Μισπάτι, με τον Καμαρά να επεμβαίνει σωτήρια πριν ο Βραζιλιάνος ανοίξει το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να απαντήσουν και στο 6' έπειτα από την εκτέλεση φάουλ του Αντράντε, το πλασέ του Πέρετς «έγλειψε» το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα.

Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν σε δύο περιπτώσεις με τις άμεσες εκτελέσεις του Ζίβκοβιτς (12') και του Τάισον (16'), χωρίς να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Αντιθέτως, η Μακάμπι έφτασε μια «ανάσα» από το γκολ στη συνέχεια, με τον Παβλένκα να πραγματοποιεί δύο εξαιρετικές επεμβάσεις. Ο Τσέχος απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Γιεχεζκελ από το εύκολο λάθος του Μπάμπα στο 18', ενώ τρία λεπτά αργότερα από την κακή εκτίμηση του Μιχαηλίδη ο Πέρετζ νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Παβλένκα.

Η Μακάμπι στο 35' κατάφερε να σκοράρει με τον Πέρετς, όμως στην αρχή της φάσης ο Ρεβίβο (που έδωσε την ασίστ) ήταν σε αντικανονική θέση.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να πατά αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να καταφέρει να μετουσιώσει σε κάποια μεγάλη ευκαιρία τις καλές προϋποθέσεις που έφτιαξε στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης. Οι φιλοξενούμενοι έριξαν τις γραμμές τους και έψαξαν περισσότερο τις αντεπιθέσεις σε αυτό το διάστημα και στο 65' από τις κόντρες επωφελήθηκε ο Αντράντε, βρέθηκε μπροστά στον Παβλένκα που για μια ακόμη φορά, είχε απάντηση.

Στο 70' ο Δικέφαλος λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ, με τον Καμαρά (της Μακάμπι) να σημαδεύει το δοκάρι της εστίας του, σε μια φάση διαρκείας για τους γηπεδούχους.

Ο Μισπάτι έγινε ήρωας για την Μακάμπι στις καθυστερήσεις, στερώντας δύο σίγουρα γκολ σε Τσάλοφ και Καμαρά στο 90' και στο 94' αντίστοιχα.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (66′ Καμαρά), Τάισον (65′ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (72′ Τσαλόφ).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετς, Σισοκό (73′ Νόι), Ντάβιντα (73′ Βαρέλα), Αντράντε, Γέχεσκελ.