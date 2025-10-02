Live το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στη Γαλικία για το Europa League

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα για τη 2η αγωνιστική του Europa League, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τον επαναφέρει ψυχολογικά και βαθμολογικά μετά από τέσσερα αρνητικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενόψει και του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι Ισπανοί επίσης βρίσκονται σε κακό μομέντουμ χωρίς νίκη σε οκτώ αγώνες, ενώ οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Ρασβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Σάστρε, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοβ, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Φερνάντεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέντα, Ροντρίγκεζ, Μορίμπα, Μινγκέθα , Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβεντμπεργγκ

