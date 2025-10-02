Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1: Παραδόθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Γαλικία, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα για τη δεύτερη αγωνιστκή της League Phase του Europa League. Παρότι πήρε προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιακουμάκη, πλήρωσε την αδράνειά του στις καθυστερήσεις και δέχθηκε την ισοφάριση από τον Άσπας. Στην επανάληψη οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν, πέτυχαν άλλα δύο τέρματα με τους Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ και σφράγισαν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. Ο Δικέφαλος έμεινε ξανά μακριά από τα θετικά αποτελέσματα, έχοντας μόλις έναν βαθμό ύστερα από δύο αγωνιστικές.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε διαβασμένος στο «Μπαλαΐδος», δίνοντας κατοχή (71%-29% στο πρώτο ημίχρονο) στη Θέλτα χωρίς να απειληθεί στο πρώτο τέταρτο. Στο 17’ ο Παβλένκα έκανε μεγάλη απόκρουση σε τελείωμα του Αλόνσο, ενώ στο 34’ είπε ξανά «όχι» σε τετ α τετ του Ρουέδα. Η Θέλτα είχε τη μπάλα και προσπαθούσε με γρήγορες συνεργασίες, όμως ο Μιχαηλίδης ήταν εξαιρετικός με συνεχείς επεμβάσεις. Στο μισάωρο ο στόπερ του ΠΑΟΚ είχε 5 κοψίματα. Κόντρα στη ροή, στο 37’ ο... πεισματάρης Κωνσταντέλιας έκλεψε, σούταρε, ο Ράντου απέκρουσε, μπάλα στρώθηκε στον Γιακουμάκης που από κοντά έγραψε το 0-1. Παρ’ όλα αυτά, στις καθυστερήσεις (45’+2’) ο Ιάγκο Άσπας ισοφάρισε με κεφαλιά μετά απο «γλυκιά» σέντρα, «παγώνοντας» τον ΠΑΟΚ λίγο πριν την ανάπαυλα.

Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει το 0-1/ ΙΝΤΙΜΕ

Η Θέλτα μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο και δεν άργησε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η άμυνα του ΠΑΟΚ «έφαγε» πάσα στην πλάτη, ο Σέβντεμπεργκ βγήκε τετ-α-τετ με τον Παβλένκα, ο κίπερ του ΠΑΟΚ τον σταμάτησε, όμως, στο «ριμπάουντ», η μπάλα στρώθηκε τον Μπόρχα Ιγκλέσιας που δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 2-1 στο 53'. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα από λάθος του Μορίμπα στο χώρο του κέντρου , έκανε μέτρα με την μπάλα , δοκίμασε ένα δεξί πλάσε έξω απο την περιοχή, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ απο δεξί κάθετο δοκάρι του Ράντου. Στο 70' η ομάδα του Βίγκο «κλείδωσε» το ματς. Ο Σβέντμπεργκ βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε στην αριστερή γωνία του Τσέχου τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ για το 3-1. Ο Τσάλοφ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ξαναβάλει τον ΠΑΟΚ στο ματς όταν στο 81', η κεφαλιά του μετά από σέντρα του Ζιβκοβιτς πέρασε ελάχιστα άουτ.





Οι συνθέσεις

Θέλτα: Ράντου, Στάρφελτ, Μινγκέθα (Ντομίνγκεζ 67’), Αλόνσο, Φερνάντεθ, Ρουέντα, Ροντρίγκες, Μορίμπα, Μπόρχα Ιγκλέσιας (Γιούντγκλα 67’), Άσπας (Σαραγόσα 74’), Σβέντμπεργκ (Ντουράν 74’).



ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (Κεντζιόρα 74’), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (Μεϊτέ 61’), Οζντόεφ, Καμαρά (Τάισον 70’), Ντεσπόντοφ (Ζίβκοβιτς 70’), Κωνσταντέλιας , Γιακουμάκης (Τσάλοφ 61’).