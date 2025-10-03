Europa League: Η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική της League Phase

Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε με συνολικά 18 παιχνίδια, με αρνητικό απολογισμό για τις Ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 2-1 στο γήπεδό του από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε 3-1 στη Γαλικία από τη Θέλτα.

Τα αποτελέσματα

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

Ρόμα – Λιλ 0-1

Λουντογκόρετς – Μπέτις 0-2

Φενέρμπαχτσε – Νις 2-1

Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε 3-0

Μπολόνια – Φράιμπουργκ 1-1

Σέλτικ – Μπράγκα 0-2

Στεάουα Βουκουρεστίου – Γιουνγκ Μπόις 0-2

Μπραν – Ουτρέχτη 1-0

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1

Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας 2-1

Στούρμ Γκρατς – Ρέιντζερς 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-3

Λυών – Ζάλτσμπουργκ 2-0

Φέγενορντ – Άστον Βίλα 0-2

Γκενκ – Φερεντσβάρος 0-1

Βασιλεία – Στουτγκάρδη 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ 2-3

Η βαθμολογία

1. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6β

2. Μίντιλαντ 6β

3. Άστον Βίλα 6β

4. Μπράγκα 6β

5. Λιόν 6β

6. Λιλ 6β

7. Πόρτο 6β

8. Βικτόρια Πλζεν 4β

-----------------------

9. Μπέτις 4β

10. Φράιμπουργκ 4β

11. Φερεντσβάρος 4β

12. Παναθηναϊκός 3β

13. Θέλτα 3β

14. Βασιλεία 3β

15. Ρόμα 3β

16. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3β

17. Μπραν 3β

18. Γκενκ 3β

19. Γιούνγκ Μπόις 3β

20. Φενέρμαχτσε 3β

21. Λουντογκόρετς 3β

22. Στουρμ Γκρατς 3β

23. Στουτγάρδη 3β

24. Στεάου Βουκουρεστίου

----------------------------

25. Νότιγχαμ Φόρεστ 1β

26. Μπολόνια 1β

27 Ερυθρός Αστέρας 1β

28. ΠΑΟΚ 1β

29. Σέλτικ 1β

30. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1β

31. Νις 0β

32. Ρέιντζερς 0β

33. Ουτρέχτη 0β

34. Σάλτσμπουργκ 0β

35. Φέγενορντ 0β

36. Μάλμε 0β