Europa League: Αυτό είναι το απίθανο ρεκόρ που έσπασε ο Ιάγο Άσπας απέναντι στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Θέλτα στο Βίγκο, και έφυγε από την Ισπανία με ακόμη ένα άσχημο αποτέλεσμα. Ο «δικέφαλος του Βορρά» παρουσιάστηκε ανέτοιμος πνευματικά και κακός αγωνιστικά και παρόλο που προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη στο 37ο λεπτό δέχθηκε γκολ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, και στο δεύτερο ουσιαστικά κατέρρευσε δεχόμενος ακόμα δύο γκολ για το τελικό 3-1.

Το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το πέτυχε ο Ιαγο Άσπας, τέρμα το οποίο ήταν το πρώτο του Ισπανού επιθετικού για την φετινή σεζόν. Ο Μινγκέθα έβγαλε τη σέντρα με αποδέκτη τον Άσπας που με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παβλένκα και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 45+2'.

Έτσι ο 38χρονος πέτυχε ένα σπάνιο ρεκόρ. Ο Άσπας πετυχαίνει τουλάχιστον ένα γκολ για 16 συνεχόμενες σεζόν, παίζοντας για την Θέλτα, με το ρεκόρ να ξεκινάει το 2008 και να συνεχίζεται το βράδυ της Πέμπτης (02/10), o 21χρονος τότε, Άσπας πέτυχε δύο γκολ την αγωνιστική περίοδο 2008/09, σε τρείς αγώνες στην δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, ενώ τις επόμενες δύο σεζόν σημείωσε άλλα εννέα, πριν το 2011/12 γίνει η... μηχανή παραγωγής γκολ που γνωρίζουμε.

Que máis podemos pedir? 🩵 pic.twitter.com/tAb5zC6fJO — Celta (@RCCelta) October 3, 2025

Ο Άσπας επέστρεψε στο σπίτι του το 2015 μετά από δυο σεζόν σε Λίβερπουλ και Σεβίλλη που δεν ήταν και ιδιαίτερα επιτυχημένες, συνεχίζοντας το σερί σκοραρίσματος του. Το γκολ αυτό που σημείωσε απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε ηλικία 38 ετών και δύο μηνών έγινε ο έκτος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Europa League, μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ την αξία και τον μύθο του και συνεχίζει να θεωρείται «GOAT» για τους οπαδούς της Θέλτα.