Ο νεότερος παίκτης του Conference είναι Κύπριος - Ιστορικό επίτευγμα για τον Δαυίδ Γερασίμου

Ο Δαυίδ Γερασίμου πέρασε ως αλλαγή στην νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας με 4-0 επί της Αλκμάαρ και έγραψε ιστορία στο Conference League.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΑΕΚ Λάρνακας εκμεταλλευόμενη την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Πενέτρα στο 2ο λεπτό διέλυσε με 4-0 την Άλκμααρ για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Το σκορ άνοιξε ο Ρούμπι στο 25ο λεπτό, με τον Μπάγιτς να σκοράρει στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 73' να κλειδώνει την νίκη ο Ιβάνοβιτς. Λίγο πριν το φινάλε ο Ροντέν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Χωρίς αμφιβολία όμως το βράδυ της Πέμπτης (02/10) θα μείνει αξέχαστο σε έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων και αυτός δεν είναι άλλος από τον Δαυίδ Γερασίμου. Ο 15χρονος πέρασε ως αλλαγή στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Ολλανδούς, και έγραψε ιστορία, καθώς ο νεαρός Κύπριος έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο Conference League. Συγκεκριμένα, σε ηλικία 15 ετών και 334 ημερών έγινε ο μικρότερος ηλικιακά παίκτης που κάνει το ντεμπούτο του. 

Επίσης έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται γενικά σε διοργάνωση της UEFA, ξεπερνώντας τον Γιουσουφά Μουκοκό πρώην επιθετικός της Ντόρτμουντ, που παραμένει ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στο Champions League, σε ηλικία 16 ετών και 18 ημερών, παρότι ο Μαξ Ντάουμαν της Άρσεναλ, θα μπορέσει να το σπάσει από τον Δεκέμβριο και έπειτα, όταν γίνει 16 ετών. Θυμίζουμε ο Ντάουμαν βρέθηκε στην αποστολή της ομάδας του Αρτέτα απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ισπανό κόουτς.  

